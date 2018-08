Nachdem die Aktion „Schulkinder helfen Schulkindern in Rumänien“ im vorigen Jahr ein großer Erfolg war, hat sich Günther Wiedemann von der Alb-Donau-Rumänienhilfe entschlossen, in diesem Jahr die Hilfsaktion fortzusetzen. Die Schule in Suplac soll zum Schulanfang mit allem ausgerüstet werden, was Schulkinder benötigen. Die Klassenzimmer in Suplac wurden dank einer großen Spende mit einer neuen Beleuchtung ausgerüstet.

In diesem Jahr werden 45 Kinder eingeschult. Die Schule hat insgesamt mehr als 600 Kinder. Viele Kinder sind von armen Familien, bei diesen die Eltern keine Schulsachen kaufen können. So sind die Lehrer auf jegliche Unterstützung für die Kinder dankbar.

Es werden sehr gut erhaltene Schulranzen, Mäppchen, Farben, Stifte, Blocks und Hefte benötigt. Zusätzlich nimmt die Alb-Donau-Rumänienhilfe sehr gut erhaltene Kinderkleidung mit. Puzzle und Spielsachen sind ebenso sehr beliebt. Auch Hygieneartikel wären als Spende hilfreich. Etwas Süßigkeiten dürfen gerne mit eingepackt werden. Abgabestelle: Familie Wiedemann, Schillerstraße 2 in Dürmentingen.

Wer lieber Geld spenden möchte, kann dies auf das Konto der Alb-Donau-Rumänienhilfe e. V. überweisen. Die Bankverbindung bei der Voba-Raiba Riedlingen lautet: DE14 6549 1510 0041 7000 07, BIC: GENODES1VRR. Für Fragen steht Günther Wiedemann unter der Telefonnummer 07026/60 00 60 zur Verfügung.