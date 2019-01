„Werden Vermarktung von Wohnungen aktivieren“

Mit der Hallensanierung wurde 2018 in Dürmentingen ein Großprojekt weitgehend fortgesetzt und mit dem Baugebiet „Mittelösch II“ ein weiteres begonnen. Bürgermeister Dietmar Holstein blickt auf das vergangene Jahr zurück und wagt einen Ausblick auf 2019.

Im neuen Jahr wird die Hallensanierung abgeschlossen und die Erschließung von Mittelösch II beginnt. Gibt es weitere große Projekte von Verwaltung und Gemeinderat zu stemmen?

Dies waren in der Tat zwei Großprojekte, die uns finanziell und auch personell sehr gefordert haben. Diese gilt es jetzt zu Ende zu führen. Unser Projekt „lebendige Ortsmitte“ mit Schaffung seniorengerechter Wohnangebote auf dem ehemaligen Firmenareal „Paul“ konnten wir im vergangenen Jahr aufgrund der Vielzahl von anstehenden Aufgaben und Zielen und den steigenden Baukosten nicht wie gewünscht forcieren.

Die gute Nachricht vorab: Im kommenden Frühjahr werden wir, in Verbindung mit einem Investor, mit einem Exposé an die Öffentlichkeit gehen, um die Vermarktung der Wohnungen zu aktivieren. Die Interessenlage unserer Bürgerschaft nach den Wohnungen entscheidet letztendlich über die Realisierung.

Was waren für Sie herausragende Ereignisse im Jahr 2018 in Ihrer Gemeinde?

Ein großer Moment war zweifelsohne der Spatenstich zur Erschließung des neuen Baugebiets „Mittelösch II“ am 18. Dezember in Dürmentingen, wo im ersten Bauabschnitt 47 Plätze entstehen werden. Kein Bauplatz (außer einzelnen Privatflächen) stand im Hauptort die letzten fünf Jahre zur Verfügung. Ein nicht tragbarer Zustand!

Trotz Änderung des Bebauungsplans (Anpassung der Bauplatzgrößen) und unzähligen Abstimmung mit den jeweiligen Fachstellen auch in Verbindung mit der Koordination „Sanierung Buchauer Straße“ konnte dieser Missstand geheilt werden. Den Grundstückseignern bin ich dankbar, für ihre Verkaufsbereitschaft und ihren Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde.

Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente?

Oft sind nicht die geplanten und vorhersehbaren Elemente die herausragenden Ereignisse, sondern die täglichen Begegnungen und „kleinen Überraschungen“. Gerne erinnere ich mich an Gespräche und Emotionen am Waldhüttenfest, am Sommerferienprogramm mit Seniorenausflug und Baustellenbesichtigung der Turnhalle, VDK, an verschiedenste Vereinsaktivitäten und Bürgersprechstunden und vieles mehr.

Bei den Besuchen zu runden Geburtstagen und Goldenen oder Diamantenen Hochzeiten, manchmal auch Eisernen, begegnet mir ebenfalls immer viel Herzlichkeit.

Was steht im neuen Jahr an?

Nach Tätigung dieser Rekordinvestitionen ist unsere Gemeinde zukunftsfähig und attraktiv aufgestellt. Umgekehrt bedeutet dies allerdings, dass uns in den kommenden Haushaltsjahren eine Konsolidierungsphase einholen könnte. Dennoch planen wir für den Haushalt 2019 begrenzte Mittel für die Sanierung Sportplatz, Rückbau Wehranlage Hailtingen, Außenanlage Mehrzweckhalle, Schule, Beschaffung für Feuerwehr und Mittel für die Teilorte ein. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden, Straßen- und Wege, die Wasserversorgung etc. dürfen natürlich nicht vernachlässigt werden.

Die Mitverlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung im Zuge des Nahwärmenetzes ist in vollem Gange. Wann ist mit schnellem Internet zu rechnen?

Dies ist beispielsweise ein emotionales Thema. Sicher ist es nicht die ureigene Aufgabe einer Kommune, ihre Gewerbetreibenden und ihren privaten Sektor mit schnellem Internet zu versorgen. Dennoch sind wir als Kommune gefordert, bei Marktversagen durch die Telekommunikationsunternehmen Lösungen zu schaffen um keinen Standortnachteil zuzulassen. Glücklicherweise konnten wir mit den Gasversorgungsunternehmen und der Energiegenossenschaft Dürmentingen eG kostengünstige Mitverlegungsmaßnahmen realisieren. Dennoch erfordert die komplette Umsetzung noch große Anstrengungen und ist nur sukzessive zu bewältigen.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Ja, kaum hat das neue Jahr begonnen, steht schon für die 5. Jahreszeit ein Highlight an. Das Jubiläumsringtreffen „50 Jahre VFON“ findet vom 8. bis 10. Februar in Bad Buchau statt, das erstmals nicht durch eine Zunft, sondern gemeinsam durch die Gabelzünfte Bad Buchau, Dürmentingen, Ertingen und Heudorf ausgerichtet wird. Mit zwei Zinken vertreten, freuen wir uns mit den Gabelzünften auf ein friedliches und in Erinnerung bleibendes Ringtreffen, ganz im Zeichen von Brauchtum, Freundschaft und Geselligkeit.

Der VDK-Ortsverband Dürmentingen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Dieser leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Gemeinde und die Region und ist ein wichtiger sozialer Partner mit vielfältigen Angeboten und Aufgaben.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Ich würde mich freuen, wenn sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auch in diesem Jahr wieder so aktiv und interessiert in und mit unserer Gemeinde Dürmentingen engagieren. Dieses Miteinander ist die Basis für eine lebendige und lebenswerte Gemeinde und trägt wesentlich zur Attraktivität in unserem Heimatort bei. Die beiden weiteren Wünsche würde ich gerne für „Notzeiten“ reservieren, in der Hoffnung, sie nicht zu benötigen (lacht).