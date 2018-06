Wenn der Gole auf Storchenjagd geht...

Unlingen hat einen Storch, aber Dürmentingen hat sogar eine Gastwirtschaft „Storchen“. Sie ist an der Fasnet ein beliebtes Maschkerlokal. Leider ist der „Storchen“ vom Aussterben bedroht und das betrübte die Dürmentinger Maschker an der zweiten Gabel am Wochenende.

Deshalb verkündete eine Maschkergruppe, dass das neue Baugebiet nach dem „Storchen“-Wirt Charly benannt werden soll und suchte noch nach dem richtigen Namen dafür.

Eine andere Gruppe war unterwegs und suchte nach einer neuen Maske für die Dreiviertelsnarren. Ähnlich einem Bär, wie in einer anderen Gemeinde am Fuße des Bussens, sollte sie sein. Dabei durfte Maschker Werner Metzger, der Experte über die historische Fasnet, natürlich nicht fehlen.

Er berichtete, dass der Gole sich in jüngster Zeit weiterentwickelt hätte und nun seinen Speer zum Störche jagen benutze. Für die Dürmentinger empfahl er eine bekannte, exklusive Person zu suchen, nach der eine neue Figur geschaffen werden könnte. Da fiel die Wahl nicht schwer und herein kam der Wirt vom „Storchen“ im Hühnerkostüm.

Tiere bei „Cirus Paula“

Allerlei andere Tiere traten im „Circus Paula Real“ auf. Und wieder, wie bei der ersten Gabel, war eine „Sau uf Tour“ unterwegs. Die Jugendfeuerwehr suchte nach richtigen Feuern zum Löschen und die „Turntiger“ hofften auf eine trockene Wirbelsäulengymnastik in der Turnhalle. Ein paar Büttenredner erzählten vom Dorfgeschehen.

Zur Weinprobe lud eine weitere Maschkergruppe bei der zweiten Gabel ein. Die Weinflasche war allerdings so groß, dass sich eine Person darunter verstecken konnte.

Am Schluss waren sich alle einig, ob Gole, Storch, Bär, Dreiviertelsnarr oder Stocknarr: Sie sangen gemeinsam: „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ und hofften auf noch eine lange Einkehrmöglichkeit im „Storchen“ – an der dritten Gabel am Glompigen Donnerstag und auch sonst.