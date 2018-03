Weltweit agierend in Dürmentingen

Die Wirtschaftsjunioren Biberach durften kürzlich einen Blick hinter die Kulissen des elektrotechnischen Betriebs Georg Schlegel in Dürmentingen werfen.

Geschäftsführer Christoph Schlegel und Produktionsleiter Dietmar Schmid nahmen sich hierfür reichlich Zeit und informierten die Wirtschaftsjunioren anschaulich über ihre Produkte. Sechs Wochen vor Kriegsende wurde das Unternehmen Georg Schlegel am 1. April 1945 in einem Mühlenbetrieb gegründet. Produziert wurden zu damaliger Zeit Reihenklemmen sowie Befehlsgeräte. Abgerundet wird das Sortiment heute mit Nothaltschaltern, Fuß- und Endschaltern, Gehäusen sowie modernen busfähigen Gehäusen. Als Bindeglied zwischen Mensch und Maschine werden die Befehlsgeräte in Bedientableaus von Produktionsanlagen, in Armaturentafeln von Schiffen, in Aufzügen oder im Cockpit von Industriefahrzeugen eingesetzt. Die Firma Schlegel verkauft seine Produkte in 86 Länder.

Mit seinen rund 220 Mitarbeitern und einem Frauenanteil von 70 Prozent hat die Firma Schlegel bereits über 90 Auszeichnungen für das Design der Produkte bekommen. Seit der Gründung lernten über 250 Auszubildende verschiedenste Berufe.

Im Jahr 1993 wurde ein Zweigbetrieb Standort in Leipzig eröffnet. Verkaufsniederlassungen werden in Österreich und Singapur unterhalten.

In der anschließenden Betriebsbesichtigung durften die Wirtschaftsjunioren ausführlich den Entstehungsweg der Produkte live miterleben.