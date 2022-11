Weihnachtspäckchen für Kinder armer Familien

Günther Wiedemann von der Alb-Donau Rumänienhilfe bittet um Weihnachtspäckchen für Kinder sozial schwacher Familien in Oradea/Rumänien. Die aktuelle Situation bringt viele Familien in Bedrängnis, ihren Kindern zu Weihnachten ein Geschenk machen zu können. Die Hilfsorganisation möchte mit 400 Päckchen diesen Kindern mit Unterstützung der Caritas, eine besondere Freude bereiten. Die Päckchen benötigt die Organisation bis zum 10. Dezember, damit sie noch rechtzeitig vor Weihnachten in Rumänien ankommen.

Es sollten Schuhkarton große Päckchen sein, die mit Weihnachtspapier eingepackt sind. Zum Inhalt: Süßigkeiten (Schokolade, Gummibärchen, Kekse, Bonbons, Teigwaren, Konserven und ähnliches). Bitte keine abgelaufenen Waren. Schreibutensilien (Hefte, Blocks, Stifte und Zubehör). Neue Spielsachen soweit diese in die Kartons passen. Ganz wichtig sind Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta und Zahnbürste. Zum Ausstopfen des Päckchens gehen zum Beispiel neue Mützen, Socken, Handschuhe.

Wer Fragen hat, kann sich an Günther Wiedemann unter der Büronummer 07026/60 00 60 tagsüber oder abends unter der Privatnummer: 07371/12177 wenden. Abgabestelle bei Familie Wiedemann: Schillerstraße 2, 88525 Dürmentingen. Wer die Alb- Donau Rumänienhilfe e.V. mit einer Spende unterstützen möchte, kann spenden auf das Konto: IBAN: DE14 6549 1510 00417000 07 bei der VB-RB Riedlingen.