Wako: Neuer Kurs startet ab September

Der Sportverein Dürmentingen startet ab Mittwoch, 2. September, mit einem neuen Kursangebot für Wako-Kickbox-Aerobic. Der Kurs unter der Leitung von Carmen Fahrig findet 15 Mal jeweils am Mittwoch von 18.45 bis 19.45 Uhr in der Turnhalle in Dürmentingen statt. Dieser Trend- und Fitnesssport vereint Elemente des Kampfsports und Grundlagen des Aerobics. Als schwungvolles Workout soll es Kondition und Koordination verbessern – und dies im Takt der Musik, was zum Spaßfaktor beitragen soll.