Hoher Sachschaden ist am Sonntag bei einem Unfall bei Dürmentingen entstanden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 73-Jähriger von Dentingen in Richtung B312. An der dortigen Kreuzung hielt der Senior an, bevor er sie geradeaus überqueren wollte. Mitten auf der Straße stieß er mit einer Frau zusammen, die auf der Bundesstraße in Richtung Uttenweiler fuhr. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den beiden VW beträgt laut Polizeiangaben knapp 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache „Vorfahrt und Vorrang“ in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Polizei rät: Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muss rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine Teilnahme am Straßenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentration.