Vor dem Schlachthof gerettet: Diese Familie schenkt Hühnern ein idyllisches Zuhause

Die Initiative „Rettet das Huhn“ übernimmt Legehennen in dem Moment, in dem sie normalerweise im Schlachthof entsorgt werden würden. Jedes Jahr sterben so rund 45 Millionen Legehennen in Deutschland, schätzt die Initiative, die laut eigener Aussage jährlich 12 000 Hennen aus kooperierenden Legebetrieben übernimmt und ihnen bei tierlieben Menschen ein neues Zuhause für den Lebensabend vermitteln.

Weitere Informationen unter www.rettet-das-huhn.de und bei Carmen Martinovic, Telefon 0174/167428