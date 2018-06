Von Tonträumen und Schmuckstauden

Die Dürmentinger Nebenstelle der VHS Donau-Bussen bietet folgende Kurse an: Bei „Töpfern nach Lust und Laune im Herbst“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene „Tonträume“ zu verwirklichen – egal ob Türschild, Mobile, Figürliches, Dekoratives oder Nützliches. Am 1. Termin arbeiten wir mit Ton, der 2. Termin ist zum Glasieren.

Der Kurs findet am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 10. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Kreativwerkstatt Kunterbunt, Zellerstraße 3, in Dürmentingen statt. Am ersten Termin wird mit Ton gearbeitet, am zweiten glasiert. Die Kursgebühren betragen 30 Euro plus Materialkosten nach Verbrauch.

Im Kurs „Blattschmuckstauden“ am Donnerstag, 20. Oktober, stellt Bruno Groß-Aurbacher den Teilnehmern Pflanzen vor, die ohne großen Aufwand und Pflege den Garten bereichern. Termin ist von 19.30 bis 21.45 Uhr in der Grundschule in Dürmentingen. Nicht nur die Blüte bestimmt den Charakter einer Pflanzung, denn die Blätter der Stauden wirken über den ganzen Wachstumszeitraum hinweg. Für jede Situation und jede Stimmung im Garten gibt es Blattschmuckstauden, die überraschende Wirkungen hervorrufen können. Vor allem für dunkle und schattige Partien eines Gartens gibt es eine Vielzahl von Pflanzen mit unterschiedlichen Blattstrukturen, wie etwa Funkien, Farne oder die großblättrigen Schaublätter. Für sonnige Beete sind die verschiedenen „Distelgewächse“ von Interesse, die auch noch im Winter den Garten mit ihrer Struktur beleben und darüber hinaus auch noch der Vogelwelt und den Insekten nützen. Die Kursgebühren betragen 8 Euro.

Information und Anmeldung bei der VHS Dürmentingen, E-Mail: duermentingen@vhs-donau-bussen.de, Telefon: 07371/9507-17.