Von der Rockhymne bis zum Piratentanz

Zwei Jahre lang mussten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Dürmentingen auf ihr Jahreskonzert verzichten. Am 10. Dezember war es dann endlich soweit. Punkt 20 Uhr startete das gemeinsame Jahreskonzert der Gemeindejugendkapelle H2D und des Musikvereins Dürmentingen in der Mehrzweckhalle in Dürmentingen. Die Begrüßung der Gäste übernahm Helmut Stuhler, einer der drei Vorstände.

Mit 44 starken Nachwuchs-Musiker*innen startete die Gemeindejugendkapelle unter der Leitung von Matthias Hecht. „Break up!“ von Thomas Asanger hieß das erste Stück, das sie spielten. Der Titel des Stücks bedeutet so viel wie „aufbrechen“. Das Wort kann auf zweierlei Art gedeutet werden: „Aufbrechen“ von alten Strukturen oder „Aufbrechen“ zu neuen Wegen oder Zeiten. „Flight of Eagles“ von Elliot del Borgo lautet der Titel des zweiten Stücks. „Flug der Adler“ ist eine kühne und klangvolle Ouvertüre und wurde mit Blick auf den Erfolg junger Spieler entwickelt. Als drittes Stück hat Matthias Hecht „(Risk) Everything For a Dream“ (Risiko – Alles für einen Traum) von Richard L. Saucedo ausgewählt. Die Rufe nach Zugabe waren nicht überraschend. Mit „Smoke on The Water“, einer Rockhymne aus den 70er Jahren und arrangiert von Paul Murtha, haben sich die jungen Musiker*innen verabschiedet.

Unter der Leitung ihrer Dirigentin Stefanie Kaiser spielte das Stammorchester sein erstes Stück „Fanfare Hayabusa“ von Satoshi Yagisawa. Dieses Stück wurde vom Komponisten zur Rückkehr im Jahr 2010 nach sieben Jahren einer teilweise schwierigen aber letztlich erfolgreichen Reise der Raumsonde Hayabusa geschrieben. Nach „First Suite in Es“ von Gustav Holst (arr. Colin Metthews), einer circa elf Minuten langen grandiosen Darbietung, und „Piratentanz“ von Klaus Peter Bruchmann durften die Musiker*innen ihren geehrten Kollegen den Ehrungsmarsch „Jubelklänge“ unter der Leitung von Matthias Hecht darbieten. „Kriminell“ ging es nach der Pause weiter. Mit „James Bond 007“ von John Barry (arr. Johan de Mey) wurden die Zuschauer wieder in ihren Bann gezogen. Die Stücke „Fate of The Gods“ von Steven Reineke und „Finnegan’s Wake“ von Archibald J. Potter (arr. Michael Kummer) vollendeten diesen Konzertabend zu einem wunderbaren Klang- und Hörerlebnis. Mit der Zugabe „Alte Kameraden“ verabschiedete sich der Musikverein Dürmentingen und freut sich auf ein Wiedersehen beim nächsten Konzert.