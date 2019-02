Verschwundene Autos und andere Missgeschicke

Ganz Heudorf war am Samstagabend aus dem Häuschen und im Dorfgemeinschaftshaus anzutreffen. Bis auf den letzten Platz wurden bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn die Plätze eingenommen. DJ Matra unterhielt bis zum Beginn des Programms, sowie dazu und danach das närrisch verkleidete und gestimmte Publikum. der Musikverein Heudorf unter der Leitung von Heinz Diemar spielte auf.

Auf Zuruf musste der Cordula-Grün-Partyhit gespielt werden. Zunftmeister Harald Burgmaier begrüßte das zahlreich erschienene Publikum. Unter ihnen besonders Bürgermeister Dietmar Holstein, Ortsvorsteher Gerhard Schmid, den Ehrenzunftmeister, die Garde Bad Buchau, die Narrenzünfte aus Dürmentingen, Hailtingen und Ennetach. Joachim Heppner übernahm in Gestalt einer Wahrsagerin die Rolle der Ansagerin. Die Jüngsten der Gemeinde präsentierten schwungvoll und bewegungsreich eine flotte Choreografie unter der Leitung von Monica Zehnpfennig und Iris Burgmaier. Gerne kamen die Hüpfmäuse auch der Aufforderung einer Zugabe nach.

Marina Beck als Losverkäuferin auf dem Rummel und Uschi Burgmaier als Städterin entfachten in Wort und Lied ein sprühendes Feuerwerk und Wortstreit der Vor- und Nachteile vom Dorf- und Stadtleben. Zu guter Letzt musste sich die Städterin doch mit einem einfachen Nachtlager in Heudorf begnügen, da es ja kein Restaurant und kein Hotel in Heudorf gibt.

In die närrische Bütt stieg dann Uli Röschner als „Schbiddzbua“. In gekonnter Weise brachte er Episoden aus dem Ortsgeschehen zum Besten. So wusste er von Dorfbewohnern zu erzählen, die in Riedlingen auf dem Gallenmarkt ihren Jahresbedarf an Soßenpulver einkauften. Oder vom Besuch einiger Frauen auf dem Oktoberfest. Anschaulich schilderte er die Vorkommnisse um ein verschwundenes Auto. Nachdem der Mann die Garage für das Auto freigeräumt hatte, suchte die Frau vergeblich nach dem Gefährt, das stets vor der Garage gestanden hatte.

Auch der Ortsvorsteher musste herhalten für sein Missgeschick, das ihm bei einem längeren Fahrradurlaub passierte. Er nahm versehentlich den Hotelschlüssel mit und wollte ihn von unterwegs wieder zurückschicken. Dummerweise schickte er den Schlüssel des Fahrrads ebenfalls mit. Geschehnisse um den Waldblick und um „Lukas’ Männerschmiede“ wurden genau so wortgewaltig und facettenreich geschildert. In den Wagen einer Achterbahn befanden sich dann die Moms (Mädchen ohne miese Stimmung) auf der Bühne.

Markus Geiger und Patrick Baur als „Magge und der Pademeister“ sinnierten nach der Pause unter anderem über einen Bericht eines Dachdeckers an die Versicherung, sowie über die Wettervorhersage eines Medizinmannes. Unter der Leitung von Monica Zehnpfennig und Iris Burgmaier präsentierten die Tanzfrauen aus Heudorf schwungvolle, temperamentvolle Tanzchoreografien. Wirbelnd benötigten sie den gesamten Platz der Bühne für ihre Vielzahl verblüffender Tanz- und Bewegungsschritte.

Auch der Sender SWR 4 war mit von der Partie mit der Sendung „Da sind wir daheim“. Dominikus Holstein fungierte als Hörfunkmoderator im Sendestudio. Angesagt hatte sich eine Praktikantin– gespielt von Anna Holstein. Noch rechtzeitig vor Sendetermin konnte sie sich mit der Arbeit im Studio vertraut machen. Zusammen erfüllten sie Musikwünsche aus Heudorf. Allerlei Geschichten aus der Ortschronik wussten sie zu berichten. So vom innovativen Bäcker, der Onlinebestellungen ausführt und mit weiteren Ideen überrascht. Oder von zwei ausgerissenen Geißen, vor denen im Verkehrsfunk gewarnt werden musste. Aus dem Musikverein wurde berichtet, dass eine Mutti versehentlich die Trompetenbürste der Tochter zur Reinigung der Toilette benutzte. Die Nachbarschaftshilfe konnte sich über ihre Mitarbeiterin freuen, die von der Tochter ein Smartphone geschenkt bekam und nun als letzte im Verein nun auch Whatspapp verschicken kann. Ergänzt wurden die Nachrichten aus Heudorf mit Werbedurchsagen und Verkehrsfunk.Die Landjugend zeigte anschließemd ein Geschehen auf dem Jahrmarkt.

Zum Finale kamen alle Akteure nochmals auf die Bühne. Eine Polonaise der Akteure durch den Saal eröffnete danach den musikalischen Tanzteil des Abends, unterstützt durch DJ Matra.