Versammlung des Wohlfahrt- und Krankenpflegevereins

Der Wohlfahrt- und Krankenpflegeverein Dürmentingen e.V. hält seine ordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in der Kantine der Firma Paul in Dürmentingen ab. Auf der Tagesordnung stehen der Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden, der Kassenbericht – Bericht der Rechnungsprüfung, die Entlastung der Rechnerin und die Entlastung der Vorsitzenden. Im Anschluss können Wünsche und Anträge der Mitglieder diskutiert werden. Anträge sollten mindestens fünf Tage vor der Versammlung bei der Vorsitzenden, Barbara Paul, Ahornweg 8, 88525 Dürmentingen, schriftlich gestellt werden.