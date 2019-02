Die Polizei sucht einen Verkehrsrowdy, der am Donnerstag einen Autofahrer bei Dürmentingen ausgebremst und dadurch einen Unfall verursacht hat.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-jähriger Suzuki-Fahrer auf der B 312 in Richtung Riedlingen unterwegs. Zwischen Uttenweiler und Dürmentingen-Hailtingen fuhr ihm ein VW-Fahrer mehrfach dicht auf. Nachdem beide Hailtingen passiert hatten, überholte der VW-Fahrer den 50-Jährigen. Nach dem Überholvorgangmachte der Fahrer des VW plötzlich und grundlos ab, bis er zum Stehen kam. Der Suzuki-Fahrer musste eine Vollbremsung machen. Dennoch stieß er leicht gegen das Heck des VW. Der Fahrer des VW setzte daraufhin seine Fahrt fort. An dem Suzuki entstand leichter Sachschaden. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die einen silberfarbenen VW Touran in auffälliger Fahrweise auf der B312 gesehen haben.