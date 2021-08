Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Nach einem Unfall am Montag bei Hailtingen hat sich der Verursacher aus dem Staub gemacht.

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Audi von Uttenweiler in Richtung Hailtingen. Aus Richtung Dentingen kam ein Autofahrer. Der bog an der Kreuzung nach links in Richtung Biberach ab. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nur vermeiden, weil sie abbremste und auswich. Dabei prallte sie gegen einen Verkehrsteiler. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter in Richtung Biberach. Am Auto der 18-Jährigen entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Der Unfallverursacher soll mit einem silbernen Auto unterwegs gewesen sein. Ihn sucht nun die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380.