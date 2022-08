Unfallverursacher kümmert sich nicht um Verletzten

Einen Fall von Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Mittwoch in Dürmentingen ereignet. Kurz vor 9.30 Uhr fuhr ein Unbekannter in die Betzenweiler Straße ein und übersah den von links kommenden 17-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Der Skoda und die Yamaha stießen zusammen. Dabei erlitt der Zweirad-Fahrer leichte Verletzungen. Seine Maschine blieb unbeschädigt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, gab der Unbekannte mit seinem weißen Skoda Fabia Gas und flüchtete in Richtung Betzenweiler. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen nach dem Flüchtigen auf und sicherte Spuren. Die Beamten suchen nun Zeugen für die Tat, die sich Telefon 07371/9380 melden sollen.