Unbekannte werfen an zwölf Autos Scheiben ein

Mehrere tausend Euro Schaden haben Fahrzeugeigentümer und Bewohner in Dürmentingen zu beklagen. Wie die Polizei mitteilt, randalierten die Unbekannten bereits Freitagabend.

Eine Zeugin hatte gegen 22 Uhr mehrere Jugendliche auf einem Parkplatz in der Bussenstraße bemerkt. Später hörte sie Schläge und Gelächter. Die Polizei geht davon aus, dass die 15- bis 18-Jährigen für die Sachbeschädigungen zwischen 22 und 23.30 Uhr im gesamten Ort in Frage kommen. Zwölf Autobesitzern entstand ein Sachschaden, weil die Unbekannten mit Steinen die Heckscheiben ihrer Autos einwarfen. An zwei Autos beschädigten sie auch noch die Reifen. An einem Lastwagen schlitzten die Täter die Plane auf, in einem Garten zerschnitten sie die Sprungfläche eines Trampolins. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro.