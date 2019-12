Gute Botschaft für die Belegschaft der Dürmentinger Firma Georg Schlegel: Die deutsche Wirtschaft fährt zwar mit angezogener Handbremse, doch die Umsätze des Dürmentinger Unternehmens waren 2019 „zufriedenstellend“. Dies betonte Geschäftsführer Christoph Schlegel bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens in Heudorf. Damit steht das mittelständische Familienunternehmen deutlich besser da als viele Firmen in der Region und in Deutschland. Die Weihnachtsfeier wurde zudem genutzt, um den Mitarbeitern für ihr Engagement zu danken und um langjährige Mitarbeiter im Unternehmen zu ehren.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf platzte fast aus allen Nähten an diesem Abend. Rund 200 der insgesamt 250 Mitarbeiter am Dürmentinger Standort waren zur Weihnachtsfeier gekommen – so viele wie nie zuvor. Sie wurden von Geschäftsführer Christoph Schlegel über die aktuelle Lage im Unternehmen informiert.

In den vergangenen zehn Jahren habe er jeweils einen Rekordumsatz vermelden können, sagte er, „das ist in diesem Jahr leider nicht der Fall“. Auch an dem weltweit tätigen Unternehmen, das Not-Aus-Schalter, Befehlsgeräte, Taster sowie Reihenklemmen für den Maschinenbau und die Industrie herstellt, ist die globale wirtschaftliche Eintrübung nicht spurlos vorbeigegangen. Doch angesichts der weitweiten Unsicherheiten im Handelskrieg zwischen den USA und China, dem Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea sowie dem Brexit-Drama „dürfen wir mit dem Jahresumsatz zufrieden sein“. Zwar werde der Rekordumsatz von 2018 nicht erreicht, aber der Jahresumsatz von 2017.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Land und in Europa mochte Schlegel keine Prognose abgeben. Doch gab er einen kurzen Überblick über die angedachten Maßnahmen des Unternehmens, um den Umsatz zu stützen. So gebe es neue und innovative Produkt- und Prozessideen. Das Unternehmen will auch seine Exportaktivitäten ausbauen und gerade im asiatischen Markt stärker präsent sein. Er zeigte sich zudem überzeugt, dass auch die neuen Kollegen, die im laufenden Jahr zu Schlegel gekommen sind, „das Team auf ihre Weise verstärken werden“ und damit das gesamte Unternehmen stärken.

Christoph Schlegel, der zusammen mit seinem Vater Eberhard Schlegel und Wolfgang Weber die Geschäftsführung bildet, ging auch auf besondere Aktivitäten in 2019 im Unternehmen ein. So wurde wieder einiges getan, um den selbstgesteckten Zielen einer mitarbeiterfreundlichen Unternehmensführung und der Mitarbeiterstärkung gerecht zu werden. Die Palette reicht von betrieblichem Gesundheitsmanagement mit Gesundheitstag, über Bonusprogramme für Mitarbeiter bis hin zu gemeinsamen Unternehmungen. So gab es dieses Jahr zum ersten Mal eine Schlegel-Radtour für Mitarbeiter. Zudem hat erstmals ein Schlegel-Team am Riedlinger Stadtlauf teilgenommen. Auch diese Aktivitäten sollen ausgebaut werden.

Für 2020 stehen einige Jubiläen ins Haus. So feiert das Dürmentinger Unternehmen, das 1945 von Georg Schlegel gegründet wurde, sein 75-jähriges Bestehen. Feiern können auch die Schlegel-Niederlassungen in Wien und Singapur. Die österreichische Niederlassung wurde vor 40 Jahren gegründet, die in Singapur vor 25 Jahren.

Auch die Auszubildenden trugen noch ihren Teil zum Gelingen des Abends bei: Sie hatten einen Sketch sowie ein Spiel „Azubi gegen Mitarbeiter“ vorbereitet. Bei gutem Essen und guten Gesprächen klang die Feier aus.

Wenn Betriebstreue ein Indiz für gutes Arbeitsklima ist, kann sich das Dürmentinger Unternehmen Georg Schlegel glücklich schätzen: Bei der Schlegel-Weihnachtsfeier in Heudorf sind wieder etliche Mitarbeiter geehrt worden, die seit vielen Jahren für den Befehlsgeräte-Spezialisten arbeiten. Zusammengenommen kommen die zwölf Geehrten, die von Geschäftsführer Christoph Schlegel aufgerufen wurden, auf eine Betriebszughörigkeit von 275 Jahren.

In Laufe dieses Jahres haben folgende Mitarbeiter ein rundes Arbeitsjubiläum bei Schlegel gefeiert: Seit zehn Jahren im Unternehmen sind: Vera Schmidt (Montage), Axel Hoffmann (Konstruktion), Marco Heid (Werkzeugbau), Carolin Unmuth (Vertrieb). Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde ausgezeichnet: Elma Krasjuk (Montage). Seit 25 Jahren arbeiten für Schlegel: Alfred Butscher (EDV-Abteilung), Cornelia Menz (Vertrieb) und Erna Suchan (Montage). Seit 30 Jahren sind im Betrieb: Silvia Maichel (Versand) und Markus Brauch (Qualitätssicherung). Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Renate Schlegel (Konstruktion) und Gerlinde Baisch (Montage/Heimarbeit).