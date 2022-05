Tennissaison mit Spiel, Spaß und Party eröffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Eröffnung der Tennissaison stellte der Ausschuss der Tennisabteilung des Sportvereins Dürmentingen am vergangenen Samstag, den 7. Mai einiges auf die Beine. Ein Kinder- und Jugendturnier sowie ein „Bändelesturnier“ für Jung und Alt mit anschließender Party sollten die Tennisbegeisterten auf den kommenden Tennissommer einstimmen.

Bei zunächst noch frischem Wetter nahmen vormittags zehn Kinder und sieben Jugendliche teil. Die Kleinsten waren mit Freude bei der Sache und die Jugendlichen zeigten ihr Können in spannenden Spielen. Dafür erhielten sie tolle Preise.

Mittags nahmen bei herrlichem Sonnenschein 36 erwachsene Spieler und Spielerinnen am Bändelesturnier teil. Gespielt wurden somit insgesamt 27 Doppel.

Hier muss das Verliererteam am Ende eines Spiels einen „Bändel“ an das gegnerische Team abgeben. Wer am Ende die meisten „Bändel“ erspielt hatte, konnte sich stolzer Sieger nennen. Insgesamt gab es zehn Gewinner, die sechs Bändel vorweisen konnten.

Beim Spielen stand vor allem der Spaß im Vordergrund, wobei sportlicher Ehrgeiz nicht vergessen wurde. „Lauf, den Ball bekommst du noch“ , spornten sich die Spieler gegenseitig an.

Die Teams wurden ausgelost und die Spielzeit betrug 15 Minuten, so blieb es durchaus spannend, abwechslungsreich und lustig.

In den Pausen konnten sich alle Spieler und die zahlreichen Zuschauer mit Kaffee, Torten und Kuchen stärken.

Nach einer Siegerehrung gab es ein gemeinsames Essen und danach standen drei Barkeeper und DJ Buzy bereit, um für den perfekten Ausklang des Turniers zu sorgen. Auf der Tennisheimterrasse war den ganzen Tag bis spät in die Nacht ausgelassene Stimmung, so hat sich der Aufwand der Organisatorinnen gelohnt. Dieser schöne Tennistag macht Lust auf mehr Aufschläge, Returns und Punkte und natürlich auf geselliges Zusammensein.

Auf der Tennisanlage des SV Dürmentingen werden diesen Sommer noch einige spannende Matches zu sehen sein, denn sechs Mannschaften sind gemeldet, zwei weitere Bändelesturniere und Vereinsmeisterschaften sind bereits geplant.