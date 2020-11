Aufgrund der aktuellen Situation wird der Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, auch in Dürmentingen nicht wie gewohnt stattfinden können. Dennoch möchte die Gemeinde den Gefallenen beider Weltkriege und den Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft Respekt und Ehre entgegenbringen. So soll an den jeweiligen Kriegsgräbern in Dürmentingen und den Ortsteilen in aller Stille ein Kranz niedergelegt werden. Foto: Gemeinde Dürmentingen