Unbekannte Täter haben in Dürmentingen verfassungswidrige Zeichen auf die Straße und auf Container geschmiert. Das teilt die Polizei mit. In der Nacht von Freitagabend bis Samstagmorgen sind in der Torstraße sowohl auf die Straße als auch auf Recyclingcontainer und auf Verkehrszeichen Hakenkreuze und die Ausdrücke " Sieg Heil" und „Fuck the Police“ gesprüht worden. Außerdem wurde in der Huebackerstraße ein Zigarettenautomat besprüht. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro.