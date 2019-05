Strahlende Gesichter gab es am Mittwoch in der Firma Georg Schlegel GmbH & Co. KG in Dürmentingen. Die herausragende Leistung ihrer Auszubildenden Bibiana Martin, die den Beruf der Verfahrensmechanikerin Kunststoff- und Kautschuktechnik erlernt hat, war der Grund dafür. Mit einer „1 mit Sternchen“ platzierte sie sich bundesweit als Zweitbeste ihres Ausbildungsjahrgangs und erhielt dafür einen der zehn Förderpreise des Gesamtverbands Kunststoffverarbeitende Industrie. Ralf Olsen, Hauptgeschäftsführer des pro-K Industrieverbands Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff und im GKV zuständig für den Bereich Bildungspolitik und Berufsbildung, war eigens zu der Verleihung aus Frankfurt angereist.

Ein großer Bahnhof wurde der jungen Frau in der Firma bereitet, in der sie ihrer Lehrzeit ein duales Hochschulstudium Maschinenbau Richtung Kunststofftechnik anschließt. Alle drei Geschäftsführer waren anwesend: Seniorchef Eberhard Schlegel, Personalchef Wolfgang Weber und der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Schlegel, der die Bedeutung der Ausbildung bei der Firma Schlegel betonte. Sie sei ein ganz wichtiger Pfeiler. Zahlen unterstrichen die Aussage: Seit ihrer Gründung im Jahre 1945 hat die Firma Georg Schlegel 69 Lehrlinge im kaufmännischen Bereich und 185 in technischen Berufen ausgebildet, unter ihnen Bibiana Martin, die der Firma ein Novum bescherte: Beste auf Landesebene und Zweite in ganz Deutschland. Alle an ihrer Ausbildung Beteiligten freuten sich, betonte Schlegel. Und so nahmen an der Feierstunde auch ihr Ausbilder Alexander Grassl und ihr Klassenlehrer an der Gewerblichen Schule in Ehingen, Thomas Fuchs, teil.

Zu den Gratulanten zählten überdies Bürgermeister Dietmar Holstein und der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief, der es eine „großartige Sache“ nannte, etwas „von der Pike auf zu lernen“. Dr. Thomas Frank von der Industrie- und Handelskammer Ulm würdigte die Entscheidung der jungen Frau, einen von Männern dominierten Beruf zu erlernen und appellierte an sie: „Bleiben Sie am Ball.“ Fachkräfte in den gewerblichen Berufen hätten gute Chancen.

Das hatte zuvor auch Ralf Olsen hervorgehoben, der von der Kunststoff verarbeitenden Branche als einer Wachstumsbranche sprach. Sie brauche gut ausgebildete Mitarbeiter. Kunststoff sei in allen Lebensbereichen zu finden und ein „tolles Universalmaterial“. Er stellte den Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie als Träger des Ausbildungsberufs vor, der nicht nur für Inhalte da sein wolle, sondern auch besondere Leistungen würdigen. Deshalb sei 2001 der Förderpreis ins Leben gerufen worden, für den 5000 Euro zur Verfügung stünden, ausgelobt für „Spitzenleistungen in der Ausbildung“ zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Bibiana Martin gehörte mit ihrem Super-Abschluss dazu und erhielt aus seiner Hand außer 500 Euro „steuerfrei“ eine Urkunde, ein Jahresabonnement der Fachzeitschrift „Kunststoffe“ und die Mitgliedschaft im „Club der Besten“, verbunden mit einer Einladung zu einer Messe in Düsseldorf, nicht zuletzt, um das Netzwerk der Förderpreisträger zu nutzen.

„Sie sind etwas ganz Besonderes“, hob Olsen Bibiana Martins Stellung als beste Verfahrensmechanikerin ganz Deutschlands hervor. Sie sei zudem ein Beispiel dafür, dass sich Frauen in technischen Berufen bewähren könnten – mit Grips und Fingerspitzengefühl und ohne „Muckis“.

Urkunden hatte Olsen auch für den Ausbildungsbetrieb – entgegen genommen von Christoph Schlegel– und die Gewerbliche Schule in Ehingen parat, die Interessenten und Schülern Aufschluss über die Qualität geben könnten. Schulleiter Jochen Münz freute sich nicht nur über die Auszeichnung, sondern auch über die Zusage Olsens, anschließend an den Termin in Dürmentingen die Schule in Ehingen zu besichtigen und sich ein Bild von ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit bei der Ausbildung für die Kunststoffbranche zu machen.