Sperrzeitverkürzung zur „Gabel“

In der Gemeinde Dürmentingen samt Teilorten wird in der Nacht von Donnerstag, 28. Februar, auf Freitag, 1. März, die Sperrzeit für Gaststätten verkürzt. Sie beginnt am 1. März um 5 Uhr und endet eine Stunde später um 6 Uhr.

Das hat der Gemeinderat wegen der Fasnetsveranstaltungen, unter anderem die dritte „Gabel“, beschlossen. Die gesetzliche Sperrzeit würde um 3 Uhr beginnen. „Bei uns hat das gewisse Tradition“, sagte Bürgermeister Dietmar Holstein. Er erwarte aber auch, wie üblich, nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses die Anfrage der Polizei: „Ist das euer Ernst?“ Gleichwohl habe man bislang keine schlechten Erfahrungen mit der Sperrzeitverkürzung gemacht.