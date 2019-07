Bei der Sommerserenade des Musikvereins Dürmentingen zeigten viele Musiker ihr musikalisches Können bei strahlendem Sonnenschein. Ausgetragen wurde das Konzert auf dem Schulhof der Dürmentinger Grundschule.

Angefangen haben die jüngsten Musiker. Die Blockflötenkinder sind in zwei Altersgruppen aufgeteilt und zeigten, wie viel Spaß es macht, schon von klein auf gemeinsam Musik zu machen. Sie spielten getrennt und auch zusammen verschiedene Lieder vor. Die acht Kinder werden von Marlene Koch und Anika Moll unterrichtet.

Als nächstes durfte die Jugendkapelle ihr Können unter Beweis stellen. Das erste Stück „A Good Start“ spielte sie für die Blockflötenkinder und wünschte ihnen somit einen guten Start in ihre Karriere als Musiker. Mit dem „Sixties Rock Mix“ entführten sie die Zuhörer in die Zeit des Rock’n’Roll. Das Liebeslied „Accidentally in Love“ aus dem Film „Shrek“ zeigt, dass nicht jedes Liebeslied langsam sein muss, sondern auch schnell gespielt werden kann. Etwas ruhiger dagegen war das Stück „Nessaja“, dass den meisten von „Tabaluga“ bekannt ist. Als Zugabe spielten die Musiker noch das Stück „Shut up and dance“, welches ein moderner Popsong ist und somit vor allem den Jüngeren Freude bereitet. Matthias Hecht leitet seit September die ungefähr 30 Musiker und hat mit ihnen ein gelungenes Konzert gespielt.

Nun wurde für den Musikverein Dürmentingen Platz gemacht. Die Dirigentin Stefanie Kaiser hatte mit ihren Musikern ein sehr ausgewogenes Programm erarbeitet. Gestartet sind sie mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ – passend zu dem sonnigen Wetter am Sonntagnachmittag. Mit „Bridge Over Troubled Water“ möchten sie die Botschaft von Frieden und Freundschaft verbreiten. Flott ging es weiter mit der „80er (Kult)tour“.„A Gipsy Girl“ stellte durch die schnellen Tempo- und Dynamikwechsel eine Herausforderung für die Musiker dar, die sie aber gekonnt meisterten. Ein weiterer Höhepunkt war „Girl from Ipanema“. Die Saxofonistin Jutta Weber begleitete den Musikverein gesanglich zu dem brasilianischen Bossa Nova. Etwas traditioneller ging es mit dem „Kaiserin Sissi Marsch“ weiter, direkt gefolgt von dem moderneren Mix „The Best Of Red Hot Chili Peppers“. Die Zugabe wiederum war ein weiterer Konzertmarsch mit dem Titel „Euphoria“, der das Konzert perfekt abrundete.

Zum Abschluss begleiteten die Alphornbläser die Zuhörer mit ihren warmen Klängen in den warmen Abend.