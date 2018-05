So feierten Tausende beim verrückten „Festival ohne Bands “

4000 Festivalbegeisterte aus ganz Deutschland hat es für drei Tage nach Hailtingen zum Festival ohne Bands gezogen. Für die Veranstalter sowie Besucher ein gelungenes Wochenende, ohne größere Zwischenfälle. Gemeinde und Landwirte unterstützen das Vorhaben vor, während und nach dem Festival.

Neben den größeren Gruppen mit eigenem Partyzelt, Kühlwagen und mehr nahmen auch viele „Festivaltouristen“ die Veranstaltung als Ausflugsziel war. Mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad machten sich viele zum Festival ohne Bands auf und verbrachten dort den Nachmittag oder Abend. So konnten sich viele den Wunsch nach etwas Festivalstimmung erfüllen und mussten dennoch nachts nicht auf das eigene Bett oder die Dusche verzichten.

Viel Energie kostete es die Helfer nach dem Regen am Donnerstag das Gelände wieder zu festigen. Der Schlamm entschleunigte die Arbeit und kostete das Team um David Lücke viel Kraft und Nerven. Spontan musste am Freitagmorgen zusätzlich eine als Parkplatz für Tagesgäste angedachte Wiese zu einem weiteren Campingareal ausgebaut werden und ein weiteres Feld abgemäht werden. Hierbei waren lokale Landwirte sofort zur Stelle und halfen bei der Umsetzung. „Der Support der Landwirte und der gesamten Bevölkerung war sehr stark. Sei es Gemeinde, Vereine oder Feuerwehr, alles im Umkreis unterstützt uns komplett“, sagte David Lücke. Belohnt für den ersten kräftezehrenden Festivaltag wurde das Team mit einem sonst restlos sonnigen Wochenende.

Pool mit Bar war beliebte Anlaufstelle

Die Idee, die Besucher mit einem Pool und anderen Attraktionen in das Infield zu locken, ging auf. So war der Pool mit Bar eine beliebte Anlaufstelle auf dem Festivalgelände. Auch die Händler im Infield sind zufrieden gewesen. Deutlich mehr Gäste als im vergangenen Jahr machten sich auf den Weg von den Campingplätzen in das Infield. Um eine finanzielle Bilanz zu ziehen, war es am Sonntagnachmittag noch zu früh. Ein großer ungewisser Kostenfaktor liegt vor allem in der Entsorgung des Mülls. Doch durch die Einführung eines Pfandsystems für größere Gegenstände wie Sofas wurde versucht dem weitestgehend vorzubeugen.

Der Sanitätsdienst Bad Buchau war alle drei Tage vor Ort und konnte insgesamt 78 Einsätze verzeichnen. Davon endeten 16 mit einer Behandlung in den Krankenhäusern Riedlingen und Biberach. Die betreffenden Besucher waren gestürzt, hatten sich Schnittverletzungen zugezogen oder übermäßig Alkohol konsumiert. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Biberach, Michael Mutschler, war selbst vor Ort im Einsatz und sprach von einer sehr angenehmen und friedlichen Stimmung auf dem Festival. „Das Festival war eine schöne Sache und ein super Zusammenspiel von allen Einsatzkräften“, so auch Matthias Winkler vom DRK Bad Buchau.

Bereits während des Festivals begann vor Ort der Kartenvorverkauf für das Festival ohne Bands 2019. Bisher sind bereits über 200 Tickets verkauft, der Onlineverkauf soll in Kürze ebenfalls starten. Wie hoch das Ticketkontingent nächstes Jahr sein wird, behielt der Veranstalter David Lücke für sich. An Weihnachten soll eine konkrete Zahl bekannt gegeben werden. „Von 240 bis 3 Millionen Besuchern ist alles möglich“, so Lücke. Bereits seit Anfang Februar laufen die Vorbereitungen für das dreitägige Event im folgenden Jahr. Nach Abbau und kurzer Regenerationszeit geht es für die Veranstalter bereits nächstes Wochenende zu Rock im Park. Denn die Festivalsaison hat begonnen und daher idealer Zeitraum, um auf den großen Festivals mit Bands Werbung zu machen für das Festival ohne Bands in Hailtingen.