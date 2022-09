Sieger werden im Rathaus verewigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch die Urlaubszeit etwas verspätet, konnten die Sieger des 2. Dürmentinger Stadtradelns, welches vom 17.07.-06.08.2022 stattfand, von Bürgermeister Dietmar Holstein und Werner Bartsch, als Vertreter des SV Dürmentingen, im gut besuchten Sportheim geehrt werden.

Anstatt eines Pokales hat sich das Organisationsteam etwas ganz Besonderes ausgedacht. Jeweils die 1. Sieger wurden auf einer Holztafel der Firma „Allgäuer Holzschilder + SCHMID-ART“ aus Kempten verewigt. Diese wunderschöne Ehrentafel wird in Zukunft im Treppenhaus des Rathauses zu bewundern sein. Von nun an werden fortlaufend jährlich die Sieger des Stadtradelns dort aufgeführt werden. Natürlich wurden auch die Sieger des Vorjahres berücksichtigt.

Mit fast 93000 zurückgelegten Kilometern radelten die 263 aktiven Fahrradfahrer sich mit weitem Abstand an die Spitze im Landkreis Biberach. Auch in der Kategorie bei den Gemeinden unter 10 Tsd. Einwohnern in Baden-Württemberg erreichten die Fahrradfahrer Rang 5. Getoppt wurde dieser Erfolg aber durch den deutschlandweiten Platz 5 in der Kategorie gefahrene Kilometer pro Einwohner.

Bürgermeister Dietmar Holstein bedankte sich bei allen Teilnehmern sowie bei den Guides Anne und Manfred Schlegel, Bernd Hägele, Bene Buck, Kurt Zeller, Felix Geisinger und Siegfried Schlegel, die mit ihren tollen Touren das Rahmenprogramm des Stadtradelns aufgewertet haben und dem Orga Team, federführend durch Werner Bartsch, Andy und Silvia Rupp, die wieder weder Zeit noch Mühe gescheut haben, die Organisation des Stadtradelns zu übernehmen und mit Ideen und Begeisterung das Dürmentinger Stadtradeln zu was besonderem machen.

Stadtradeln erfreut sich einer immer mehr werdenden Beliebtheit in unserer Gemeinde. Deshalb darf man schon jetzt gespannt sein, wer 2023 das „Rennen“ macht.

Die Sieger: GOLD TEAM: D`hoildenger (20.157 km), SILBER TEAM: Kirchenchor (9.693 km), BRONZE TEAM: SVD AH (7.946 km), GOLD Team pro Kopf: Alpe Adria (750,5 km), SILBER TEAM pro Kopf: Biker Buaba & Mädla Hoildenga (535,7 km), BRONZE TEAM pro Kopf: Just for fun (505,8 km), GOLD EINZEL HERREN: Klaus Mayer (2608 km), SILBER EINZEL HERREN: Reinhold Kuchelmeister (1.538 km), BRONZE EINZEL HERREN: Rainer Schmid ( 1.358 km), GOLD EINZEL DAMEN: Christiane Wildfang (1.735 km), SILBER EINZEL DAMEN: Gabriele Peter (1.446 km), BRONZE EINZEL DAMEN: Waltraud Locher (1.252 km), GOLD JUGEND: Raphael Schäffer (371 km), SILBER JUGEND: Christoph Zoll (293 km), BRONZE JUGEND: Linus Buck (276 km), Platz 4 JUGEND: Tom Hägele ( 264 km).