Senioren feiern gemeinsam ein besinnliches Fest

Auf Einladung der Gemeinde Dürmentingen haben sich die Senioren aus der Großgemeinde getroffen. Von Dürmentingen, Hailtingen, Burgau und Heudorf kamen etwa 80 Besucher ins Dorfgemeinschaftshaus nach Heudorf. Kaffee, Kuchen und ein stimmungsvolles Programm hatten die Mitglieder des Wohlfahrts- und Krankenpflegevereins um Barbara Paul vorbereitet, unterstützt von freiwilligen Helfern. „Es war wieder wunderschön“, sagt Susanne Kappeler vom Organisationsteam.

Um die Weihnachtszeit, so Susanne Kappeler, gibt es seit vielen Jahren diesen Seniorennachmittag für Bürger der Gemeinden über 65 Jahren und ihre Partner oder Betreuer. Zum ersten Mal war der Termin am ersten Adventssonntag und zum zweiten Mal im DGH. „Die Bauarbeiten zur Sanierung unserer Mehrzweckhalle in Dürmentingen“ – so steht es in der Einladung, veröffentlicht im Gemeindeblatt – „liegen in den letzten Zügen.“ Die Hemmschwelle soll niedrig gehalten werden; daher werden keine persönlichen Einladungen versandt, Anmeldungen sind nicht notwendig. „Wer kommt, kommt“, so Kappeler.

An vier langen Tafeln waren die Kaffeegedecke vorbereitet, die Kuchen- und Tortenspenden am Buffet üppig präsentiert. Familie Holstein, unterstützt durch weitere Helfer, Bastler und Ideengeber, zeichnete verantwortlich für die stimmige Dekoration: weiße Tischdecken und passende Servietten, rote Kerzen, Christrosen im Topf und daneben jeweils eine Schale mit einem Jesuskindle, aus Gips, handbemalt, gebettet auf Moos. Susanne Kappeler lobt: „Da machen sie sich sehr viel Mühe und jedes Jahr was anderes – und das Jesuskindle ist jedes Mal dabei.“ Ein großer Weihnachtsbaum stand nahe der Bühne, geschmückt mit Engele in Spitzenkleidern, goldenen Schleifen und aufwendig gearbeiteten Papiersternen.

Das Highlight des Nachmittags war wohl der Programmbeitrag der Kindergartenkinder aus Hailtingen, der „Kanzach-Knirpse“ – auch, weil es für die Omas und Opas im Saal etwas Besonderes sei, die eigenen Enkel auf der Bühne zu sehen, sagt Susanne Kappeler. In Versen, in Liedern und kleinen Tänzen stellten die 15 Mädchen und Buben – bereits etwas mehr als Einjährige waren dabei – Berufe vor. Bekannte Kinderlieder zum Mitsingen über die „fleißigen Handwerker“ wurden präsentiert, der Bäcker, der Müller in kleinen Szenen beschrieben. Die Mamas und Papas im Hintergrund der Bühne waren zum Soufflieren kaum nötig, eher zur moralischen Unterstützung, zum Loben und Begleiten.

Holstein blickt auf 2018 zurück

Bürgermeister Dietmar Holstein ging in seiner Rede auf die verschiedenen Anlässe der Begegnung mit den Senioren im zu Ende gehenden Jahr ein. Er erinnerte an Ausflüge, Sprechstunden, Besichtigungen, an runde Geburtstage und hohe Hochzeitsjubiläen. Im Ausblick aufs kommende Jahr versprach Holstein „ein wahres Schmuckstück“: die dann sanierte Turn- und Festhalle mit all ihren Möglichkeiten. Pfarrerin Cornelia Schmutz sprach für beide Kirchengemeinden. Sie verdeutlichte das Erleben der Weihnachtszeit durch das Schälen einer Orange: Das saftige Innere – den tieferen Sinn des Festes – erhält man erst nach dem Entfernen der Schale – ohne Kommerz und Glitter. Und das jahreszeitlich typische Singen kam nicht zu kurz: Johnny Fluhr mit dem Akkordeon stimmte Weihnachtslieder an.

Die Reden umrahmte der Musikverein Heudorf. Für den Besuch des Nikolauses zeichnete die Landjugend von Dürmentingen verantwortlich. Der „Heilige Nikolaus“ kam in Begleitung seines Knechtes Ruprecht. Mit Bischofsstab und Tiara, mit Sack und Rute gingen die beiden durch die Reihen und verteilten ihr Geschenk an jeden der Anwesenden: einen weihnachtlichen Kuchen im Glas. Nikolaus lobte den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde.

Kaffee und Kuchen, ein Glas Wein und Hefezopf wurden zwischen den einzelnen Programmpunkten gereicht. Als es draußen dunkel wurde, erklang „Stille Nacht, heilige Nacht“, das Schlusslied, stimmungsvoll bei Kerzenlicht. Der Fahrdienst brachte die Gäste wieder in ihre Gemeinden zurück. Zur Freude und Erleichterung der veranstaltenden Gruppen verlief die vorweihnachtliche Feier unfallfrei.