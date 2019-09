Senioren-Überraschungstour führt ins Kloster

Mit Sonne im Herzen sind die Dürmentinger, Hailtinger und Heudorfer Senioren an einem herbstlich, regnerischen Morgen zur diesjährigen Senioren-Überraschungstour aufgebrochen. Während der Fahrt ins Blaue in zwei Bussen der Firma Walk wurde das große Geheimnis gelüftet: Die Fahrt führte zum Kloster Brandenburg nach Dietenheim.

Die Schwestern hatten schon einige Male, wenn sie mal wieder in Heudorf oder am Seniorennachmittag zu Besuch in Dürmentingen waren, zum Gegenbesuch eingeladen. Und so beschloss Bürgermeister Dietmar Holstein, dieses Jahr diese Einladung anzunehmen.

Die meisten denken, wenn sie Kloster Brandenburg hören, automatisch an Berlin. Dabei liegt das Kloster Brandenburg rund 20 Kilometer südlich von Ulm im Illertal. Den Namen hat es von „Brandenburg“, einem Ortsteil von Regglisweiler, der zur Stadt Dietenheim gehört. Dort leben und wirken die Immakulataschwestern vom Seraphischen Apostolat nach dem Vorbild und den Angaben des Hl. Franziskus.

Mit „Kloster“ verbindet man zudem oft alte, ehrwürdige Gebäude. Diese finden sich aber dort nicht. Das älteste Gebäudeteil (außer der alten Schlossmauer) stammt aus dem Jahr 1960. Als jüngster Bauteil wurde 2002 ein neuer Erschließungsbau für das Exerzitien- und Tagungshaus erstellt.

Im Kloster angekommen wartete ein herzhaftes Vesper auf die Ausflügler. Um 11 Uhr fand die Messe mit dem mitgereisten Pfarrer Francis in der dortigen Kirche statt. Nach dem Mittagessen starten die Senioren in drei Gruppen zu einer ausführlichen Kloster-Besichtigungstour und erfuhren dabei sehr viel über die Geschichte und das Leben der Schwestern. Ein kleine Filmvorführung über die Gründerin des Klosters Anna Hecht rundete das Gesamtbild dieser informativen Besichtigung ab.

Gegen 16 Uhr machte sich die Gruppe auf den Weg zu der rund fünf Minuten entfernten Brennerei Feller. Schnapsbrennen hat in der Familie eine sehr lange Tradition: Schon 1820 besaß sie das Brennrecht. Damals war die Familie Feller noch in Balzholz bei Nürtingen ansässig. Die Brennerei Feller in Regglisweiler wurde dann 1903 von August Feller gegründet. Heute führt Roland Feller die Brennerei in der vierten Generation.

Das Obst stammt überwiegend aus naturbelassenen Streuobstwiesen. Dies garantiere eine hervorragende Qualität, so Feller. Die eigenen Streuobstwiesen mit rund zweihundert Hochstammbäumen auf einer Fläche von über drei Hektar, werden stetig gepflegt und immer wieder neu bepflanzt. Mit ihrer Artenvielfalt und schmackhaften, teils alten Obstsorten, bieten sie eine ideale Basis für edle Brände und fruchtige Liköre, erläuterte Feller.

Edle Destillate und Liköre

Besondere Destilliermethoden, mehrere Brenndurchgänge und die richtige Lagerung erhalten das Maximum an Geschmack und Fruchtaroma. Die edlen Destillate und fruchtigen Liköre wurden dafür in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreich prämiert und ausgezeichnet.

Nach der Führung blieb noch genügend Zeit sich in dem Verkaufsraum umzuschauen und das eine oder andere „Fruchtwässerle“ zu kosten und als Mitbringsel mit nach Hause zu nehmen.

Auch dieses Jahr war der Seniorenausflug wieder ein gelungener Abschluss des Sommerferienprogramms der Gemeinde Dürmentingen, heißt es in einer Mitteilung. Finanziell wurde dieser Ausflug durch den Wohlfahrt- und Krankenpflegeverein unterstützt. Und fleißige Helfer der Nachbarschaftshilfe sowie der Landjugend standen den Senioren den ganzen Tag hilfsbereit und fürsorglich zur Seite.