Die Volkshochschule Dürmentingen bietet einen Schwimmkurs für Fortgeschrittene ab fünf Jahren an. Der Kurs mit der Nummer D 3505 findet an neun Vormittagen statt und startet am Samstag, 22. Dezember, von 10 bis 11 Uhr im Schwimmbad der Mutter-Kind-Klinik, Bussenstraße 46, in Dürmentingen. Weitere Termine sind 27, 28. und 29. Dezember, 2. bis 5. Januar und 12. Januar. Die Leitung hat Viktor Rot, die Gebühr beträgt 55 Euro.