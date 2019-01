Schwertransport war zu hoch für Fasnetsschmuck

Eine böse Überraschung gab es für die Dürmentinger Narrenzunft am Mittwochmorgen: Die „Fasnetsbeflaggung“, mit der die Schalmeien erst am Samstag im Rahmen des Sauschlachtfests die Straßen geschmückt hatten, lag nun entlang der Ortsdurchfahrt am Boden.

Auch Bürgermeister Dietmar Holstein zeigte sich überrascht. Einen Akt von Vandalismus schloss er aus, ebenso die Auswirkung eines Sturmtiefs. Tatsächlich bestätigte sich der Verdacht, dass eine „größere Gerätschaft“ den Flurschaden angerichtet hat. Für einen nächtlichen Schwertransport mit einer Höhe von rund sechseinhalb Metern, ergab seine Recherche, war der Straßenschmuck entfernt worden. Der Transport sei ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt gewesen. Alles, was die Fahrt des Ungetüms behindert, auch Verkehrszeichen, durfte aus dem Weg geräumt werden. Allerdings bestehe auch die Pflicht, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Die Gemeinde werde darauf drängen, dass der Spediteur dem auch nachkomme – möglichst vor Aschermittwoch.