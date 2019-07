Schulsachen für rumänische Schulanfänger gesucht

Nachdem die Aktion „Schulkinder helfen Schulkindern“ in Rumänien im vergangenen Jahr so ein großer Erfolg war, hat sich Günther Wiedemann von der Alb-Donau Rumänienhilfe entschlossen, diese Hilfe weiter fortzuführen. Die Schule in Ip (Kreis Salaj) soll zum Schulanfang mit allem ausgerüstet werden, was Schulkinder zum Schulanfang benötigen. Die Direktorin der Schule freut sich auf die Unterstützung

In diesem Jahr werden 39 Kinder eingeschult, insgesamt hat die Schule über 400 Kinder. Zwei kleine Schulen in den Nachbardörfern gehören ebenfalls zur Schule von Ip und sollen Hilfsgüter erhalten. Viele Kinder kommen aus armen Familien, in denen die Eltern keine Schulsachen kaufen können. So sind die Lehrer und Eltern für jegliche Unterstützung dankbar.

Es werden sehr gut erhaltene Schulranzen, Mäppchen, Farben, Stifte, Blocks und Hefte benötigt. Zusätzlich nimmt die Alb-Donau Rumänienhilfe sehr gut erhaltene Kinderkleidung mit. Puzzle und Spielsachen sind ebenso sehr beliebt (keine sperrigen Gegenstände). Wenn die Helfer noch Hygieneartikel bekommen könnten, wäre dies sehr hilfreich. Etwas Süßigkeiten dürfen gerne mit eingepackt werden. Wiedemann und seine Helfer freuen sich über jede Unterstützung und hoffen mit der Mithilfe der Menschen aus der Raumschaft Riedlingen vielen Kindern einen guten Start ins Schulleben zu ermöglichen.