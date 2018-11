Schulkindergarten findet neue Bleibe

Der Schulkindergarten St. Maria für Kinder mit Behinderung oder Unterstützungsbedarf wird im kommenden Jahr von Riedlingen nach Dürmentingen umziehen. Für die Unterbringung in der Grundschule Dürmentingen wird mit der Gemeinde ein Mietvertrag abgeschlossen. Der Gemeinderat hat dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst.

Danach gab es Applaus von allen Seiten. Kindergartenleitung und Träger, die Stiftung St. Elisabeth, sind froh, einen neuen Standort gefunden zu haben, und für die Gemeinde ist es ein Beitrag zur Standortsicherung der Grundschule, die von sinkenden Schülerzahlen betroffen war und deshalb Raumkapazitäten übrig hat. Bürgermeister Dietmar Holstein hob zudem den „sozialen Aspekt“ des Schulkindergarten hervor: „Wir sind alle sehr positiv gestimmt und von der Idee sehr angetan.“

Zehn Kinder besuchen derzeit in den Schulkindergarten St. Maria. Aufgenommen werden Kinder mit Körperbehinderung ab dem zweiten Lebensjahr und Kinder mit geistiger Behinderung oder Unterstützungsbedarf im Bereich der kognitiven Entwicklung ab dem dritten Lebensjahr. Einzugsbereich ist der westliche Landkreis.

Der Schulkindergarten St. Maria gehört organisatorisch zur Schule St. Franziskus in Ingerkingen, einer Einrichtung der St.-Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee – einem „relativ großen Sozialkonzern in der Region“, wie der Schulleiter Benedikt Buck ausführte. St. Maria kooperiert seit 2000 unter einem gemeinsamen Dach mit dem zweigruppigen Regelkindergarten der Katholischen Kirchengemeinde St. Georg in Riedlingen. Der Tagesablauf für die Kinder ist klar strukturiert und verlaufe ähnlich wie in einem Regelkindergarten, erläuterte die Kindergartenleiterin Andrea Schäuble, die den Schulkindergarten in Riedlingen mit aufgebaut hat. Die Kinder werden mit Kleinbussen zu Hause abgeholt und haben nach dem Morgenkreis die erste Möglichkeit für Begegnungen mit Kindern aus dem Regelkindergarten. Durch gemeinsame Spiel- und Lernangebote sollen die Kinder Verständnis und Akzeptanz erfahren. „Wir schaffen viel mit Sand“, berichtete Schäuble. Hinsichtlich der Materialien arbeite man „ein bisschen wie Montessori“. Da es in der Gruppe auch nicht sprechende Kinder gibt, werde auch viel mit Gebärden kommuniziert. Der Kindergarten hat bis 14 Uhr geöffnet; das Mittagessen wird über das Altenheim bezogen.

Die Unterbringung unter einem Dach mit dem Regelkindergarten sei ideal gewesen, aber nach 18 Jahren seien die räumlichen Verhältnisse in Riedlingen zu eng geworden mit der Konsequenz: „Wir müssen raus.“ Der Schulkindergarten hat wegen Eigenbedarf die Kündigung erhalten und sei in keinem anderen Kindergarten in der Region untergekommen. An seinem Wohnort Dürmentingen, betonte Buck, seien „alle sehr offen“ gewesen.

Die Gemeinde wird an der Grundschule rund 100 Quadratmeter Fläche für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung stellen, damit sich die Kosten tragen, wie Holstein anmerkte. Danach läuft der Vertrag mit jährlicher Kündigungsmöglichkeit unbefristet weiter. Die Kosten für notwendige Investitionen übernimmt die Stiftung St. Elisabeth. Insbesondere müssen zuvor Sicherheitsvorkehrungen wie Handläufe und die Absicherung des Kellerabgangs getroffen werden.

Der Umzug von Riedlingen werde für den Zeitraum März bis Mai angepeilt, sagte Benedikt Buck. Er habe durchaus das Gefühl, „dass wir hier willkommen sind“.