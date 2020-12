Schülerinnen engagieren sich und spenden ihren Lohn

Unterstützt wird die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ schon seit vielen Jahren vom Landkreis Biberach und auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler gemeldet, um einen Tag zu arbeiten und ihren erarbeiteten Lohn an eine soziale Einrichtung zu spenden.

Im „Pandemiejahr“ war es „gar nicht so einfach“, einen Platz für einen Tag zu finden“ erzählt Lorena Weber, „viele Betriebe haben nicht mitgemacht und so gab es leider viele Absagen“. Aber rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums, die sich für die Aktion gemeldet hatten, hat einen Platz ergattert und ist den ganzen Freitag ehrenamtlich tätig gewesen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Antonia Bobke und Sophia Krauss hat Lorena Weber den vergangenen Freitag auf dem Therapiebauernhof in Burgau verbracht, welcher zur Rehaklinik Schwabenland gehört. Dort verbringen täglich zwischen 40 und 60 Kindern im Alter zwischen 7 und 13 Jahren den Tag und werden betreut und angeleitet bei der Arbeit mit Tieren.

Warum haben sich die drei Mädchen gerade für die Schwabenlandklinik entschieden? „Wir lieben Tiere und es hat uns interessiert, wie mit den Tieren gearbeitet wird und wie die Kinder darauf reagieren“, sagen alle Drei übereinstimmend. Sie wussten nicht ganz genau, was auf sie zukommt und klar war nur, dass die Arbeit im Freien ist, auch wenn es bitter kalt ist wie am vergangenen Freitag, und dass man sich nicht scheuen sollte vor Stallarbeiten. Doch die warmen Körper und die herzigen Blicke der gutmütigen Therapietiere entschädigen für kalte Füße und den drei Mädchen hat es dieser Tag sehr gut gefallen. Sie sind sehr angetan von der Idee des „Ehrensache-Tages“ für Schulen und gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden sie entscheiden, welche Organisation beziehungsweise welches Projekt in diesem Jahr unterstützt werden soll.

Auch die Verantwortlichen auf dem Therapiebauernhof haben sich über Unterstützung gefreut, obwohl die Kinder, die den Tag auf dem Bauernhof verbringen, ebenfalls sehr motiviert sind und mit Eifer den Ziegenstall ausmisten, die Esel ins Freie führen und natürlich den Tieren reichlich Streicheleinheiten bei deren Pflege zukommen lassen. Aber auch im Haus warten Aufgaben: hier gibt es täglich eine Hausaufgabenbetreuung, denn auch die mitgegebenen Schulaufgaben müssen erledigt werden. Außerdem wird mit den Kindern auch therapeutisch gearbeitet. Das Mittagessen nehmen die Kinder ebenfalls auf dem Bauernhof ein und um alle Hygiene- und Abstandsregeln zu wahren, steht auf dem Gelände ein großes beheiztes Zelt, wo die Kinder miteinander essen können.

Kinder unter sechs Jahren werden in Dürmentingen im Spielhaus betreut und zwar in zwei Kitagruppen. Auch hier gibt es im Garten Hasen und Hühner, die therapeutisch eingesetzt werden. Tiere und Tierhaltung sind den Betreibern in Dürmentingen sehr wichtig: „Wir sind die einzige Klinik in Deutschland, wo auch der eigene Hund mitgebracht werden darf“, erzählt Veronika Bobke, die für den Patientenservice zuständig ist. Sehr gut nachgefragt ist das Konzept der Schwabenland-Klinik in Dürmentingen, wo nicht nur Mütter mit Kindern drei Wochen verbringen können, sondern auch Väter. Im Moment entsteht ein neues Appartmentegebäude, welches im Frühjahr bezogen werden kann.

Neben schönen Aufenthaltsräumen (zum Beispiel eine gemütliche Bibliothek), einer Sauna und einem Schwimmbad lädt die ländliche Umgebung Oberschwabens zu Spaziergängen ein. Die Klinikbewohner können Nordic-Walking-Stöcke ausleihen und auch Fahrräder. Auch gemeinsame Aktionen für Eltern und Kinder wie Bogenschießen, Klettern, ein Niedrigseilparcours und zahlreiche Workshops runden das umfang- und abwechslungsreiche Angebot ab. Gerade in Zeiten der vielen Pandemieeinschränkungen ist es sehr wichtig für die Betroffenen, dass die Klinik geöffnet ist und dass man sich dank des vorbildlichen Hygienekonzepts dort sehr sicher fühlen kann. „Jeder muss einen aktuellen negativen Corona-Test mitbringen, um aufgenommen werden zu können, und wir haben bislang keinen einzigen Fall in der Klinik gehabt“, sagt Veronika Bobke, die gemeinsam mit allen Mitarbeitern – es sind rund 70 – sehr dankbar ist, dass das umfangreiche Angebot auch in Zeiten eines Lockdown wahrgenommen werden kann.