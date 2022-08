Schon vor dem Urlaub wird gefeiert

Trotz der vollen Auftragsbücher kommt beim Maschinenbauer Paul in Dürmentingen die Urlaubszeit in großen Schritten näher. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war es wichtig, die versprochenen Liefertermine bis dahin möglichst fristgerecht einzuhalten. Erholung bietet nun der anstehende Sommerurlaub. Bevor dieser aber kommen kann, bedankten sich Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung mit einem Sommerfest bei der Belegschaft. Davon berichtet das Unternehmen in einem Schreiben.

Freitagnachmittag versammelten sich zahlreich Paulaner, teils direkt nach der Arbeit und teils von zu Hause kommend, auf dem Parkplatz am Haupteingang. Die Organisatoren hatten einiges an Überraschungen vorbereitet. Ein Eismobil eröffnete den Nachmittag, bevor die ersten Mannschaften zum Human Table Soccer Turnier starteten. Bei diesem Spiel sind die Fußballerinnen und Fußballer wie beim Tischkicker fest an Stangen gebunden, während sie mit den Füßen versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Der Musikverein Heudorf unterhielt Fußballer und Zuschauer währenddessen mit Blasmusik. Die Büromannschaft der Kreissägen-Abteilung konnte letztendlich das Turnier für sich entscheiden.

Da die beiden vergangenen Jahresabschlussfeiern leider ausfallen mussten, ehrte die geschäftsführende Gesellschafterin Barbara Hering, nach ihrer Begrüßung, die Jubilare der Jahre 2020 und 2021. In Summe blickten diese auf stolze 790 Jahre Betriebsangehörigkeit zurück. 25 Jahre bei Paul sind Josef Aßfalg, Manuela Baron, Waldemar Erb, Hermann Fetscher, Edgar Huber, Christine Müller, Waldemar Ortlieb, Thomas Reiser, Johann Seibel, Roland Ströhle, Durak Supi und Wilhelm Wied. Auf bereits 40 Jahre Betriebszugehörigkeit kommen Gerold Birk, Uwe Fischer, Rudolf Frick, Rainer Geisinger, Reinhold Jutz und Robert Mack. Zu den Urgesteinen mit 50 Jahren Betriebszugehörigkeit gehören Josef Fuchsloch, Friedrich Müller, Arnulf Ocker, Walter Schlegel und Robert Sigg.

Die nötige Stärkung nach der Anstrengung und dem offiziellen Teil brachten verschiedene Food Trucks, bevor die Feiernden den Abend bei Partymusik, interessanten Gesprächen oder einfach nur guter Laune ausklingen ließen.