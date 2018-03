Schnee in Fülle beim Rodeltag

- Zweimal im Jahr bietet die Einrichtung St. Fidelis Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche der Tages- und Wohngruppen Ausflüge an. Im Sommer wird wahlweise eine Städtebesichtigung mit Museums- oder Zoobesuch angestrebt, im Winter geht es zum Schlittenfahren ins Allgäu. Dieses Mal hat sich das Warten gelohnt: Schnee in Hülle und Fülle. Und es machte richtig Spaß. Die Anfahrt nach Eschach ins Allgäu war super, die Schlittenkufen präpariert und die richtige Winterkleidung verhinderte ein Ausfrieren.

Nachdem der Rodeltag schon zwei Jahre in Folge wegen Schneemangels ausgefallen war, starteten die Wintersportfans dieses Jahr voll durch. Die älteren Teilnehmer fuhren nach Immenstadt und die kleineren vergnügten sich in Eschach bei Buchenberg. Während die Jugendlichen sich mit einer Gondel den Hang hinaufbringen ließen, genossen es die Kinder, bequem mit einem Förderband den Hügel hinauf transportiert zu werden. Auf den Schlitten bäuchlings liegend oder sitzend begann die Abfahrt. Das machte mächtig viel Spaß. Alles ging rasend schnell und die Auffahrt auf dem Förderband begann von neuem.

Das pädagogische Ziel dieses Tages ist, dass Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter gemeinsam eine Aktion starten. Das Erlernen von sozialen Kompetenzen ist genauso wichtig wie der Spaßfaktor. Viele Kinder machten zum ersten Mal in ihrem Leben Erfahrungen im Umgang mit einem Schlitten. „Das ist für uns als Verantwortliche des Wintersporttages eine ganze neue Erfahrung“, berichtet Martin Senn. Er unterstützt als Assistent der Geschäftsführung und organisiert verschiedene Projekte für St. Fidelis. Für 2019 ist eine Überarbeitung des derzeitigen Konzeptes geplant.

Am späten Nachmittag kamen die Wintersportler wohlbehalten und zufrieden in Heudorf an. Alle glücklich über diesen schönen Tag und völlig ausgepowert gehen sie auf ihre Wohngruppe oder zu ihren Eltern nach Hause. Eines ist auf jeden Fall sicher: Der nächste Wintersporttag soll genau so viel Spaß machen.