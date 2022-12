Schlegel gründet Joint-Venture in China

Das Dürmentinger Unternehmen Georg Schlegel ist nun auch in China mit einem eigenen Tochterunternehmen vertreten: Zusammen mit der Southchina Electronics Technology Ltd hat Schlegel ein Joint-Venture gegründet – die Schlegel Electronics Ltd. Sitz des gemeinsamen Unternehmens, an dem Schlegel die Mehrheit hält, ist Guangzhou.

Auf dem chinesischen Markt ist Schlegel laut Pressemitteilung bereits seit mehr als 40 Jahren durch Partner in Hongkong, Shanghai und Beijing vertreten. Durch das neue Unternehmen erhofft sich das Unternehmen eine weitere Stärkung der Marktposition: „Mit dem Joint-Venture werden wir unsere Präsenz in China erhöhen und können noch besser für unsere Kunden da sein“, ist Geschäftsführer Christoph Schlegel überzeugt. „Die Qualität, die Vielfalt und das Design unserer Produkte gepaart mit der Marktexpertise unseres Partners ist eine ausgezeichnete Kombination.“

Schlegel Electronics Ltd. in China ist eine reine Vertriebstochter. Kunden und Distributoren in China werden nun direkt von den Schlegel Electronics-Mitarbeitern betreut und aus dem Lager in Guangzhou beliefert. Dies wird zum 1. Januar wirksam. Die Produktion bleibt weiter ausschließlich „Made in Germany“.

„2018 wurden die Pläne für das Joint-Venture in China erstmals konkretisiert, vier Jahre später sind sie Realität“, sagte Christoph Schlegel bei der Eröffnungsfeier, die aufgrund der strengen Corona-Regeln in China nur im digitalen Rahmen stattfinden konnte. Die Rahmenbedingungen seien seit 2018 schwieriger geworden, dennoch zeigt sich der Schlegel-Geschäftsführer überzeugt, dass das gemeinsame Unternehmen in China erfolgreich sein wird, „dass wir gemeinsam wachsen werden“.

Die Gründung der neuen Auslandstochter ist laut Mitteilung des Unternehmens ein weiterer Baustein der Internationalisierungsstrategie des Unternehmens. Das Joint-Venture in China ist die vierte Auslandstochter von Schlegel. Bereits 1980 wurde die Georg Schlegel Vertriebsgesellschaft in Österreich gegründet, 1995 folgte eine weitere in Singapur. Erst im September hat Schlegel eine dritte Auslandsniederlassung in den USA etabliert. Schlegel ist zudem über Distributoren oder Vertriebspartner in über 80 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.