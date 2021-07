Schlegel erhält zwei Mal den Red Dot Award

Zwei Neuheiten der Dürmentinger Befehlsgeräteschmiede Georg Schlegel sind für ihr innovatives Design mit dem begehrten Red Dot Label ausgezeichnet worden. Sowohl der der Not-Halt mit Kugelkopf als auch die Gehäuseserie Proboxx erhielten für ihre Gestaltungsqualität und kreative Leistung den Award.

Das begehrte Qualitätssiegel, das von einer internationalen Jury vergeben wird, erhalten nur Produkte, die eine hervorragende Gestaltung aufweisen, wie es in einer Mitteilung von Red Dot heißt. Beide Schlegel-Produkte haben mit ihrem Designkonzept die Fachleute in der Kategorie „Industriegeräte, Maschinen und Automation“ überzeugt. „Sich in einem starken Teilnehmerfeld zu behaupten spricht für die Qualität Ihrer Produkte“, heißt es im Glückwunsch-Schreiben von Red Dot.

Den Not-Halt mit einem avantgardistischen Kugelkopf lobt die Jury in ihrer Begründung: „Dieser Not-Halte-Knopf überrascht mit einer ästhetisch außergewöhnlichen Gestaltung. Zudem bietet er die angemessene funktionale Sicherheit“. Ebenfalls einen Red Dot Award hat Schlegel für seien neue Gehäusereihe Proboxx für Maschinensteuerungen erhalten, die ein „edles Erscheinungsbild mit praktischem Nutzen verbindet“. „Die Gehäusereihe proboxx gefällt mit schlichter Funktionalität und einem eleganten Äußeren“, so die Begründung der Jury.

Damit hat die proboxx, die gemeinsam mit der Designagentur Ottenwälder und Ottenwälder aus Schwäbisch Gmünd entwickelt wurde, ein weiteres Mal die Designexperten überzeugt: Dies ist bereits der 4. Award für die proboxx, zuvor hat diese außergewöhnliche Gehäuseserie bereits die Experten des German Design Award, der Good Design Award und von Focus Open überzeugt. Das Konzept der proboxx zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus, es ermöglicht die Integration in Standard-, M12-, Feldbus- und Funksysteme.

Dies ist nicht der erste Red Dot Award für Schlegel. Bereits 2018 hat das Unternehmen die begehrte Auszeichnung für die Baureihe Rondex-Juwel erhalten.

Der Red Dot Designpreis, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1955 zurückgehen, gilt als einer der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung. Eine Jury aus Gestaltern, Design-Professoren und Fachjournalisten bewertet die Einreichungen. Dabei wird großen Wert auf Unabhängigkeit gelegt: Die Jurymitglieder dürfen weder in einem produzierenden Industrieunternehmen angestellt sein noch an der Bewertung von Entwürfen teilnehmen, an denen sie beteiligt waren. Der Red Dot Award wird in 49 Kategorien vergeben. Nie zuvor haben sich so viele Unternehmen und Designstudios wie in diesem Jahr dem fachlichen Urteil der Jury gestellt. Aus rund 60 Ländern wurden Produkte eingereicht, deren Designqualität und Innovationsgrad in einem mehrtägigen Verfahren bewertet wurde.