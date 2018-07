Schöne Produkte: Firma Schlegel erhält erneut Preis für Produktdesign

Die Firma Georg Schlegel aus Dürmentingen hat erneut einen Preis für ihr Produktdesign erhalten. In der Kategorie „Industriegeräte, Maschinen und Automation“ hat sie für die Baureihe Rondex-Juwel den „red dot award“ erhalten. Es ist der 93. Designpreis für das Unternehmen.

Maßgebend für das attraktive Design seien die runde, flache Bauweise mit nur zwei MillimeterFrontrahmenhöhe und die edle Oberfläche in den Farben Anthrazit oder Titan, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die robusten Befehlsgeräte dieser Baureihe umfassen beleucht- und beschriftbare Drucktasten, Drucktasten mit Ringbeleuchtung und Lasergravur, Wahl- und Schlüsselschalter, Signalgeber, Meldeleuchten, einen Not-Halt und zahlreiche Einbaubuchsen.

1945 gegründet ist Schlegel heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Vertriebsniederlassungen in Österreich und Singapur sowie Export in über 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Kernkompetenzen: Entwicklung und Produktion von Befehlsgeräten, Meldeleuchten und Reihenklemmen.