Saskia Schiller ist Standesbeamtin

Mit Saskia Schiller hat die Gemeindeverwaltung Dürmentingen fortan eine weitere Standesbeamtin. Sie wurde in der letzten Gemeinderatssitzung dazu bestellt. Saskia Schiller hat ihre Ausbildung beim Rathaus Dürmentingen absolviert, bevor sie dann eineinhalb Jahre in der Gemeinde Eberhardzell tätig war. Sie hat sich dann auf eine frei gewordene Stelle wieder im Rathaus Dürmentingen beworben und ist nun im Bürgerservice tätig. Inzwischen hat sie erfolgreich ihr Grundseminar in Bad Salzschlirf abgelegt und darf nun nun als Standesbeamtin tätig sein. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie als Standesbeamtin verpflichtet. „Diesen Wunsch von ihr haben wir gerne unterstützt, was ja auch als Mitarbeitermotivation anzusehen ist“, so Bürgermeister Dietmar Holstein.