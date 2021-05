Rollerfahrer stößt mit Reh zusammen

Beim Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr rückten Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr auf die Kreisstraße zwischen Dürmentingen und Burgau aus. Hier war ein 40-jähriger Rollerfahrer mit einem Reh kollidiert, das plötzlich die Straße überquert hatte. In der Folge stürzte der Rollerfahrer und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde in eine Klinik transportiert. Beim Roller entstand ein Schaden von 350 Euro.