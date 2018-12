Ringlinde im Schelmenland ist 8,82 Meter hoch

Zum 14. Mal ist in Heudorf die Ringlinde der VFON (Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte) gemessen worden. Dazu trafen sich die seit diesem Tag 27 Zünfte der Vereinigung im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf – denn als weiterer Höhepunkt wurde die Narrenzunft Lauterach aufgenommen.

31 Mal wurde in Zwiefalten die Ringlinde gemessen. Das erste Mal am 11.11.1971. Und seit 14 Jahren nun in Heudorf – im Schelmenland, wie Rainer Hölz, Zunftmeister in Heudorf, bei seiner Begrüßung sagte. VFON-Präsident Reinhard Siegle sprach in seiner Begrüßung vom „Jammern auf hohem Niveau“, das gerade üblich sei und appellierte: „Lasst das Jammern an der Fasnet bleiben.“ Um seine Worte zu unterstreichen, hatte er ein Gedicht gemacht, das mit den Worten „wir bleiben fröhlich und gelassen“ endete.

Diesen Leitspruch nahmen die Vertreter der Narrenzünfte gerne auf. Fröhlich und gelassen sangen sie das Ringlindenlied: „Oberschwaben, Unterland, schöne Alb und Donaustrand, der Narr hot überall sei Fraid en dr fünfta Jahreszeit.“ Früher in Zwiefalten hieß es „Eugen steig d’Loiter nauf“ – jetzt in Heudorf „Elmar steig d’Loiter nauf“ und Brauchtumsmeister Elmar Herter waltete seines Amtes. Hoch droben auf der Leiter gab er das Ergebnis bekannt. Die Ringlinde ist nun 8,82 Meter hoch, seit dem letzten Messen wuchs sie 29 Zentimeter.

Nach kurzem Verweilen unter der Ringlinde ging es wieder hinauf in den Saal. Feierlich ging es hier bei der Aufnahme der Narrenzunft Lauterach weiter. Zuerst jedoch mussten die Lauteracher fünf Fragen beantworten. Elmar Herter machte es spannend: Wann wurde die VFON gegründet? Wie heißen die drei Präsidenten? Wie viele Mitglieder sind im VFON? Wie heißt der Brauchtumsmeister? Welcher … Zu ihrem Glück wussten die Lauteracher alles und es ging mit der Taufprozedur weiter. Feierlich sprach Elmer Herter: „Reinwaschen mit der Frucht der Linde, Reinwaschen mit dem Lindenwasser.“ Dabei lief das Taufwasser erst über ihre Hände und dann, als Brauchtumsmeister Elmar Herter das Taufwasser selber in die Hand nahm, auch noch über die Köpfe. Die Lauteracher gelobten stets der Vereinigung treu zu bleiben. Somit sind die Wolfstal-Bära und Schnegga aus Lauterach nun offiziell in der Vereinigung.

Auch Termine für die kommende fünfte Jahreszeit wurden bei dem Treffen verkündet. Der wichtigste: das Jubiläumsringtreffen „50 Jahre VFON“. 1969 gründeten die Gabelzünfte gemeinsam mit der OHA-Bruderschaft die Vereinigung. Um kleineren Narrenzünften die Möglichkeit zu geben, ein Ringtreffen auszutragen, findet das 50-Jahre-Jubiläum nun zwar vom 8. bis 10. Februar in Bad Buchau statt, doch ausgerichtet wird es von allen vier Gabelzünften, von Heudorf, Dürmentingen, Ertingen und Bad Buchau. Die einzelnen Zünfte stellten später noch ihre Häser vor.

Zunftmeister Jochen Fundel von der Narrenzunft „Rälle“ aus Zwiefalten lud zum Freundschaftstreffen vom 16. bis 17. Februar ein. 90 Jahre besteht die Narrenzunft „Rälle“. Am 24. Februar ist OHA-Treffen in Herbertingen.