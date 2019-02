In Dürmentingen hat der Bürgermeister am Glombigen Donnschtig die Seiten gewechselt. Gleich nach deren Machtübernahme machte sich Dietmar Holstein mit den Dreiviertelnarren gemein und unterstützte selbige zumindest durch Unterlassen beim Aufstellen des Narrenbaums.

Stattdessen tat Holstein, wie ihn Zunftmeister Buck geheißen hatte: „Dietmar, lass jetzt dia Arbeit sei ond stell sofort des Schaffa ei.“ Und wie gefordert, regnete es auch wieder die obligatorischen Zickerla vom Rathausbalkon für den versammelten Narrensamen.

In seiner Abtrittsrede widmete sich der Schultes wieder der Narrenlinde, mit der sich zwei „Hobbybaumologen aus Dürmentingen“ beschäftigt haben. „Ihr größte Sorg: Hot sich dia Narrelande an der Schul verhollat?“ Gezittert habe man bis zum Tag der Wahrheit, an dem Narrenlinde neu vermesen wurde. Das Ergebnis war offenbar dergestalt, dass Holstein seine Rede kurzfristig umschreiben musste. Die Narrenlinde musste wohl etwas geschrumpft sein, was aus den Reihen des Narrenrats mit der sanierten Halle und deren Schattenwurf in Zusammenhang gebracht wird. Immerhin habe die Narrenlinde überlebt, so Holsteins Fazit: „Jetzt brengt ons Narra nix meh aus em Tritt, ob dia Fehnala doba hänget oder au it.“ Zumindest am Gombigen Donnschtig waren die Fehnala jedenfalls doben. Aber die Fasnet dauert ja noch Dienstag.