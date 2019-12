Premiere für den Chor der Edith-Stein-Schule

Der Schulchor der Edith-Stein-Schule in Heudorf hatte Premiere. Knapp 30 Sängerinnen und Sänger sind zum ersten Mal in der Adventszeit in den Altenpflegeheimen in der näheren Umgebung musikalisch aufgetreten. Viel Freude haben die alten Menschen erfahren, ganz besonders bei bekannten Liedern zum Mitsingen. Kraftvoll unterstützen sie den Schülerchor.

Mit großem Fuhrpark der St. Fidelis Jugendhilfe fuhren die Schüler mit ihren Lehrkräften an vier Tagen im Advent in verschiedene Altenpflegeheime. Besucht wurden das Fachpflegeheim Kapuzinerweg nach Riedlingen, das Altenpflegeheim in Herbertingen, das Seniorenzentrum Konrad-Manopp-Stift in Riedlingen und zuletzt das Seniorenzentrum nach Langenenslingen. Überall werden die Kinder mit Freude und aufmerksam erwartet. Mit ihren roten Mützen und T-Shirts sehen sie wie kleine Weihnachtswichtel aus. Das musikalische Programm war eine Mischung von neuen Winter- und Adventsliedern, sowie bekannten Liedern, die zur Winter- und Weihnachtszeit gehören. „Vorfreude, schönste Freude“ eines der Lieder des Chores, verzauberte musikalisch den Raum. Die Zuhörer sind voll dabei und es ist zu spüren, dass die kleinen Sänger ihnen Freude vermitteln. Die Gesichter der alten Menschen strahlen sie dankbar an.

Spannung kommt bei jeder Aufführung auf, wenn der letzte Teil der Darbietung angekündigt wird. Die Bewohner werden zu den ihnen bekannten Weihnachts- und Winterlieder zum Mitsingen eingeladen. Gerne kommen sie dieser Aufforderung nach singen bei „Leise rieselt der Schnee“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Kling, Glöckchen, klingelingling“ gerne mit. Der anschließende Applaus drückt die Freude und Dankbarkeit für die Kinder aus. Diese stehen stolz vor ihren Zuhörern und verbeugen sich als Dankeschön für den erhaltenen Beifall. Abschließend erhält jede Sängerin und jeder Sänger ein kleines Geschenk als Anerkennung.

Für den Schulchor des SBBZ Edith-Stein-Schule in Heudorf war es eine sehr schöne Erfahrung. Die Schüler haben in beeindruckender Weise ihr Können unter Beweis gestellt und den alten Menschen eine vorweihnachtliche Freude bereitet.