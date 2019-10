Von Paul Martin

Das Gefühl, immer dann tanken zu müssen, wenn die Preise am höchsten sind, mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Auch die Vermutung, dass der Kraftstoff in Wangen mehr kostet als im Umland, hört man in der Allgäustadt immer wieder.

Was ist dran an diesen subjektiven Eindrücken? Die „Schwäbische Zeitung“ hat über einen Zeitraum von zwei Wochen an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten die Preise an 14 Tankstellen in der Region verglichen.