Polizei stoppt Raser

Die Polizei hatte am Dienstag Raser im Visier. Mehrere Autofahrer waren bei Uttenweiler und Dürmentingen deutlich zu schnell.

63-Jähriger fährt mit 147 h/km

Zwischen 14.45 und 16.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr auf der B312 in Richtung Riedlingen. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen bei Uttenweiler durch. Zwischen dem Parkplatz Schammach und dem Parkplatz Ahlen stoppten sie acht Autofahrer, die sich außerorts nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Darunter war ein 63-Jähriger Mercedes-Fahrer. Bei erlaubten 100 km/h fuhr der Mann 147 km/h. Ihm droht nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Raser muss hohe Strafe bezahlen

Ähnlich erging es einem BMW-Fahrer bei Dürmentingen. Der war gegen 15.15 Uhr auf der L275 zwischen Kanzach und Dürmentingen unterwegs. Bei erlaubten 100 km/h wurde der Mann außerorts mit 143 km/h gemessen. Den 77-Jährigen am Steuer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro. Dazu bekommt er zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Auch noch drei weitere Fahrende müssen wegen zu schnellem Fahren mit Anzeigen rechnen.