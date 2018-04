Pädagogische Tage mit Sport und Kreativität

Das pädagogische Konzept der Einrichtung zeigt verschiedene Schwerpunkte. Neben der Beschulung durch das SBBZ Edith-Stein-Schule werden Kinder und Jugendliche in stationären und teilstationären Gruppen betreut und gefördert. Ein ergänzendes Angebot bilden pädagogische Tage, die kreativ, spielerisch und sportlich ausgerichtet sind. Einmal im Jahr wird innerhalb dieser pädagogischen Tage ein Ausflug eingeplant. Das diesjährige Ziel war das Technik-Museum in Speyer.

Nach der dreistündigen Anfahrt war die Spannung groß: was werden wir alles sehen und erleben? Lohnt sich überhaupt eine so lange Fahrt? Was bringt es mir? Große Augen werden schon beim Aussteigen des Busses gemacht. In kleinen Gruppen geht es durch die großen Hallen. Abwechslungsreiche Oldies von Autos, Flugzeuge, U-Boote, Schiffe und Feuerwehrautos versetzen alle in Begeisterung. Hier ein Knopfdruck getätigt, dort ein Hebel gedrückt und nicht zu vergessen, eine Rallye durch das gesamte Areal. Freude pur beim Rutschen aus einer der Flugzeuge in den weichen Sand. Besonders beeindruckend war das große Hausboot der Kelly-Family. Ziel dieses Tages ist nicht nur der Ausflug an und für sich, sondern Kinder und Jugendlichen sollen durch Selbsterkundungen ihre Eigenständigkeit ausbauen.

An den anderen Tagen wird ein vielfältiges Programm für die Kinder zusammengestellt. Osterhasen backen, Ostereier färben, Osternester aus Weidenzweigen herstellen. Aus der sportlichen Abteilung ist zu erfahren, dass Handball-, Basketball- und Völkerballspiele sowie Straßenhockey und Badminton auf dem Plan stehen. Des Weiteren werden auch handwerkliche Angebote unterbreitet. Eine Vielfalt an Möglichkeiten soll motivieren und animieren. Fachdienste unterstützen nicht nur Erzieher und Betreuer, sondern arbeiten auch therapeutisch mit den Kindern.

Organisiert werden die pädagogischen Tage von Martin Senn, der als pädagogischer Leiter von St. Fidelis neue Projekte entwickelt.