„Nix gschwätzt komsch in nix nei“

Feinste schwäbische Mundart mit echten Originalen die keinen Vergleich scheuen müssen hatte der Dürnauer Mundartdichter Hugo Breitschmid aufgeboten, und zahlreiche Liebhaber schwäbischer Sprachplauderei waren seinem Ruf gefolgt. Für gute Unterhaltung in einem rund dreistündigen Programm sorgten Elisabetha Oswald mit ihrer Drehorgel, Bernhard Bühler, Anita Gulde, Friedel Kehrer und ihre Gitarre sowie natürlich Hugo Breitschmid.

Das auch schon als fast historisch geltende Bräuhaus in Hailtingen bot mit seinem Saal den richtigen Rahmen für die Veranstaltung. Der Hailtinger Ortsvorsteher Heinz Schlegel, bedankte sich im Namen der Gemeinde bei Breitschmid und den Künstlern dafür, dass sie gerade hier in dem Ort am Bussen die schwäbische Mundart zum Besten geben und damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt des Kulturguts heimatliche Sprache geben.

Elisabetha Oswald, nach eigenen Angaben eigentlich eine von und zu Oswald, da sie sich extra einen Mann gesucht habe der den gleichen Nachnamen trägt, erntete schon mit diesem Einstieg einen ersten Lacherfolg und auch ihr gekonnt vorgetragenes Lied mit Begleitung durch die Drehorgel gefiel den Besuchern. Hugo Breitschmid moderierte und gab zwischen den Auftritten der Künstler kleine Gedichte zum Besten, wie „Apfelbiss kann Made Leben kosten, ansonsten lebt sie bis zum Mosten“, womit er auch an den verstorbenen Mundartkünstler Hermann Rehm erinnerte, der ihm fehle. Elisabetha Oswald glänzte mit dem Gedicht „weiblich rund“, in dem sie ein Loblied auf die Kartoffel singt und wo es heißt: „wenn eis Fraua dr Markt it hät, dät ma manchmol it wissa wa ma kocha sot“. Ihr schwäbisch und mit Orgelbegleitung vorgetragenes Lied „Auf der Heide blühen die letzten Rosen“ kam sehr gut an.

„Noch Stuagat zu de Psychopata“

Bei Bernhard Bühler aus Hasenweiler, Jahrgang 1932, einem Grand-seigneur schwäbischer Mundart, jagte in seinem frei und sehr flüssig vorgetragenen Beitrag ein Gag den anderen, dass die Zuhörer aus dem Lachen nicht mehr herauskamen. Wenn er vom einst „süßen Mäusle“ fabuliert, das „noch Stuagat zu de Psychopata goht“ und dann mit schwarzer Spitze vor dem Fernseher possiert und beim „Kuss im Alter“ wo der Herr des Hauses „bloß wissa will ob se aus seiner Schnapsflasch trunka hot“, alles brüllt vor Lachen.

Anita Gulde aus Dürmentingen darf man fast noch als Nachwuchstalent der Mundart-Dichtung bezeichnen, aber ihr Gags die sitzen, wenn sie in „weder schee no wiascht“ moint „a Schene ghört dir nie alloi, wiascht sot se aber au it sei, dia griagsch sonscht nemme los“. Auch beim Wortspiel mit der Zitronen-Wachtel oder dem störenden Schnarcher, der sie selbst ist, dem Alptraum bei dem die Eskimos den Zahnarztstuhl wegziehen und dem „Rind mit Namen Theodor“ hat sie die Lacher auf ihrer Seite. Gulde beendet ihren Auftritt mit dem ebenso sinnigen wie urschwäbischen Spruch: „Nix gschwätzt komsch in nix nei“, was vom offenbar kundigen Publikum zustimmend quittiert wird.

Hugo Breitschmid berichtet vor dem nächsten Auftritt von einem Problem der NASA, die „ein Röhrle brauche dünn wie ein Häärle“, aber keinen Lieferanten finde. Koi Problem, so Breitschmid, im Schwobaländle ka ma so was macha. „Dr Lieferant sot bloß wissa ob des Röhrle a Inna- odr a Außagwind han soll und ob auf boide Seita.“ Nach der zum Entspannen der strapazierten Lachmuskulatur dringend erforderlichen Pause hat mit Friedel Kehrer eine prominente Vertreterin des Genres ihren Auftritt. Legendär schon war sie zusammen mit ihrer verstorbenen Partnerin Mary Lutz als „Bronnweiler Weiber“ geworden und nun nach deren Tod wie sie selbst erklärt zunächst in ein tiefes Loch gefallen. Die Auftritte als Mundartkünstlerin seien für sie auch eine Hilfe über den Verlust hinweg zu kommen und das Andenken an ihre liebe Kollegin zu bewahren, so Kehrer.

Drei Rassen Edelschwaben

Gleich zum Einstieg nimmt sie „dia Stuargarter“ aufs Korn, „dia mag ma gar it“ so Kehrer.. Es gäbe drei Rassen Edelschwaben, dia Stuargarter, dia Eßlenger ond dia Blödlinger (Böblinger) und „ma häb liaber a Schneck em Salat, wia an Stuargarter em Hof“. Dia seiad Heckascheißer ond wenn se noch a Papier bräuchtet sait dr Begleiter „Laß liga, du brauchschs it eipacka“. So reiht sich Gag an Gag und auch bei „Dornröschen dia faule Sau, hosch 100 Johr gar nis dau“ wird jetzt die Hecke rausgeputzt, „do stoht koin Prinz meh vor der Tür, do kommt jetzt dr Gerichtsvollzier“. Auch zum Schluss, als alle nochmal einen zum Besten geben lachen die Besucher dass der Saal bebt.

Hugo Breitschmid hat mit seinen „Originalen“ einen vergnüglichen Nachmittag bereitet, bleibt ihm zu wünschen, dass er alsbald einen würdigen Nachfolger findet.