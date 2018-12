Nicht nur der Bethlehemweg ist einzigartig

In Dürmentingen weihnachtet es dieses Jahr wieder ganz besonders. Es ist die einzige Gemeinde in ganz Deutschland, in der postalisch ein „Bethlehemweg“ zu finden ist. Und die Anwohner des Bethlehemwegs zelebrieren ihre Alleinstellung, indem sie den gesamten Weg mit Weihnachtssternen schmücken.

Die Idee dazu sei bei einem Dorffest entstanden, weiß Anton Schlegel, ein „Ureinwohner“ im Bethlehemweg. Bei einem Gartenfest mit den Anwohnern habe man die Angelegenheit weiter verfolgt. Und schließlich brachte ein Metallarbeiter in der Nachbarschaft seine Kenntnisse mit Aluschweißen ins Spiel, um in Eigenregie die Rahmen für die Sterne anzufertigen. Die wurden mit Kabel samt Lampenfassungen ausgestattet und schließlich mit Girlanden geschmückt. Und so entstanden die ersten Dürmentinger Sterne von Bethlehem, die dank kleiner Lämpchen in der Dunkelheit leuchten. Alle Anwohner beteiligten sich. Aber nicht nur die 16 Häuser im Bethlehemweg werden mit Sternen geschmückt. Um die Baulücken zu überbrücken, tragen auch die neun Straßenlaternen im Advent Bethlehemsterne und einer schmückt das Straßenschild. Ein Ingenieur hat die Halterungen dafür gefertigt und ein Elektriker die notwendigen Anschlüsse samt Sicherungen installiert. Ihm habe die Riedlinger Lösung nicht gefallen, sagt Schlegel, wenn die Straßenlaternen mit den Weihnachtssternen konkurrieren. So leuchten im Advent statt der Straßenlaternen nur die Sterne – und zwar zeitgeschaltet von 4.30 bis 8 Uhr und von 16.30 bis 0.30 Uhr. „Wenn die Straßenlampen ausgehen, brennen unsere Sterne noch eine halbe Stunde“, sagt Anton Schlegel.

Seit 2000 wird dieser Brauch „im Bethlehem“, wie sie dass Gebiet nennen, alljährlich zelebriert. Die Nachbarn treffen sich am 1. Advent um 17 Uhr dazu zum ersten Mal bei Glühwein und „Bretla“ und singen Adventslieder. Am Treffpunkt wurde eine kleine Tanne gepflanzt, die inzwischen eine stattliche Größe erreicht hat. Und mittlerweile beteiligen sich auch Menschen von außerhalb an der kleinen Feier. Anton Schlegel freut sich über das Interesse. Er könne einen Spaziergang durch den Bethlehemweg im Advent nur empfehlen: „Es gibt keinen schöneren.“

LED-Umstellung

Als „Malheur“ bezeichnet Schlegel allerdings das Glühlampenverbot. Die alten Glühbirnen gibt es nicht mehr im Handel. „Wir werden irgendwann umstellen müssen“, konstatiert Schlegel. Man müsse statt einzelner „Birnle“ auch immer die Beleuchtung des gesamten Sterns austauschen. Mit den übrigen alten Birnen können andere ihren Stern dann wieder komplettieren. Zwei Sterne sind mittlerweile mit warmweißen LEDs bestückt. „Das fällt kaum auf“, findet Schlegel und hofft, dass die neuen Leuchtmittel wenigstens länger halten: „Die sind wesentlich teurer.“ Immerhin müssen jedes Jahr 40 bis 50 Lampen ausgewechselt werden.

Wie der Bethlehemweg zu seinem Namen gekommen ist, kann auch Anton Schlegel nur vermuten. Sein Haus habe sein Großvater 1872 vom „Urbauern“ gekauft. Es war damals eine abgelegene, einsame Wohnlage. Die heutige Buchauer Straße gab es noch nicht. Über die Alte Poststraße sei man nach Buchau gekommen. Und weil der Weg zum Wald an die Geschehnisse vom Heiligen Abend gemahnte, habe das Gewann im Volksmund wohl „Bethlehem“ geheißen. Der Bethlehemweg hat im Zuge baulicher Erweiterungen Namensverwandte bekommen. Seit 2000 gibt es auch noch die Dreikönigsstraße, die Hirtenstraße, den Kasparweg, den Baltasarweg, den Melchiorweg, In der Krippe und den Morgensternweg – weitere Alleinstellungsmerkmale für Dürmentingen.