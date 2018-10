Neuer Transporter für Hilfsgüter

Die Alb-Donau-Rumänienhilfe mit Sitz in Dürmentingen hat sich einen neuen Transporter angeschafft. Der alte war in die Jahre gekommen und es standen größere Wartungsarbeiten an. Der neue Ford Transit verbraucht weniger und ist mit neuester Technik ausgestattet. In den nächsten Jahren sollen damit viele Hilfsgüter nach Rumänien gebracht werden.

Mit mehr Sicherheitssystemen ausgestattet, besseren Verbrauchswerten und Automatik, werden die Transporte angenehmer auf der weiten Reise. Die erste Bewährungsprobe hat Transporter bereits mit unserem Schultransport nach Suplac de Barcau bewiesen. Der nächste Transport zur Caritas nach Marghita ins Pflegeheim steht bereits an. Die Spendeneinfuhrbestimmungen wurden überarbeitet. So darf nur frisch gewaschene Bekleidung und nur noch halbwegs neuwertige Schuhe eingeführt werden.

Außerdem wurde entschieden, in diesem Jahr die Aktion Weihnachtspäckchen für Kinder fortzuführen. Die Rumänienhilfe ist auf der Suche nach einer neuen Schule, wo es entsprechend viele arme Familien gibt.

Viele Aufgaben stehen an. Jetzt ist die Kasse leer und die Mitglieder müssen Spenden sammeln, um die nächsten Transporte finanzieren zu können.