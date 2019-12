Noch vor Weihnachten konnten die Tiefbauarbeiten für das Nahwärmenetz der Energiegenossenschaft Dürmentingen fertiggestellt werden. Das ist ein großer Meilenstein für die Verantwortlichen.

Hierfür wurden ab der Heizzentrale am Ortseingang rund 8000 Meter Wärmeleitungen verlegt und 113 Anschlüsse realisiert. Die Heizzentrale mit einem 100 Kubikmeter großen Pufferspeicher, welcher der Versorgungssicherheit dient, trennt die Netze zwischen der Wärmelieferantin und der Energiegenossenschaft. Inzwischen sind 97 private Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Gebäude am Netz und genießen regionale, klimafreundliche und kostengünstige Wärme der Bioenergie Hagmann. Die Bioenergie Hagmann ist ein regionaler Erzeuger von Biogas mit kurzen Transportwegen und nutzt mit ihrer Technik die Möglichkeit, auch aus landwirtschaftlichen Reststoffen Strom und Wärme zu gewinnen. Dadurch bleibt die Wertschöpfung der Raumschaft erhalten.

Da bei der Biogaserzeugung erhebliche Wärmemengen als Nebenprodukt der Stromerzeugung anfallen, wird inzwischen das Augenmerk verstärkt auf die Nutzung dieser klimaneutralen Energiequelle gelegt. Der nachträglichen Steigerung der Wärmenutzung von Bestandsanlagen kommt mit Blick auf die Erfüllung der von der Politik formulierten Ausbauziele für die erneuerbaren Energien im Wärmesektor eine große Bedeutung zu. Die Energiegenossenschaft freut sich deshalb, dass sie einen Beitrag zur Erreichung dieses Zieles leisten konnte und wünscht in diesem Zusammenhang allen Kunden einen guten, warmen Start in das neue Jahr. Zudem wird das Projekt vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gefördert und vom Karlsruher Institut für Technologie betreut.

Erfreulich ist zudem, dass sich die Gemeinde Dürmentingen als Befürworter und gleichzeitig auch als Anschlussnehmer für das Nahwärmeprojekt ausgesprochen hat. In diesem Zusammenhang wurden von der Energiegenossenschaft entlang der 5800 Meter langen Haupttrasse Glasfaserleerrohre mit verlegt. Alle Wärmeabnehmer erhielten zusätzlich von der Gemeinde einen Anschluss für das zukünftige Glasfasernetz den die Genossenschaft beim Netzausbau mitverlegte. Die Versorgung mit Breitbandanschlüssen ist wichtig, damit unsere ländlich geprägte Region den Anschluss an die stetig digitaler werdende Welt erhält. Die finanzielle Unterstützung des Landes für die Kommunen, in denen die privaten Netzbetreiber auf absehbare Zeit keinen Ausbau anstreben, ist gut angelegt. Denn dies schafft gleichermaßen Zukunft für Privatpersonen, Gewerbe und Landwirtschaft.