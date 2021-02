Das kommt auch nicht so häufig vor: Gleich zwei Trauungen standen am Glombigen Donnerstag im Terminkalender des Dürmentingers Bürgermeister Dietmar Holstein. Bei der nachmittäglichen Trauung musste zuerst geklärt werden, ob der seines Amtes enthobene Bürgermeister in der Fasnet überhaupt trauen dürfe.

Schon bei der Trauung des Brautpaares Anita Zell und Hubert Kesenheimer aus Hailtingen am Vormittag war Spontanität gefragt, da die Trauzeugen kurzfristig nicht persönlich am Termin teilnehmen konnten. Technik sei Dank konnten diese jedoch live zur Trauung dazu geschaltet werden, um dem feierlichen Anlass auf diesem Wege beizuwohnen.

Starke Nerven waren gefragt

Bei der Trauung am Nachmittag bewies das Brautpaar Simone (geborene Arnold) und Martin Gulde aus Riedlingen samt ihren Gästen starke Nerven. Das närrische Brautpaar, das sich an einem Glombigen kennenlernte und auch deshalb an einem Glombigen heiraten wollte, erschien im Häs. Die Braut und Tochter Anika im Häs des Dreiviertelsnarr und der Bräutigam in der Schalmeien-Tracht.

Beim Eintreffen des Brautpaares fanden sie einen emsig beschäftigten Narrenrat Franz Widmann vor, der die Fenster des Trauzimmers noch mit Fasnetsfotos dekorierte und um Verständnis für diese Aktion bat. Bürgermeister Holstein fand, dass dies dann doch etwas zu weit gehe und forderte mehrmals den hartnäckig, dekorierenden Narrenrat auf, das Trauzimmer zu verlassen. Eine von ihm herbeigerufene Mitarbeiterin versicherte, dass der Termin genehmigt worden sei in der Annahme, dass der Bürgermeister am Donnerstag gar nicht im Rathaus sei. Das wurde auch noch vom plötzlich auf der Bildfläche erschienenen Narrenrat Jürgen Wayß ausdrucksstark bestätigt.

Widerspenstiger Narrenrat

Dieser verwies auf das Narrengesetz und darauf, dass der Bürgermeister über die närrischen Tage seines Amtes enthoben sei, egal ob Corona-Pandemie oder nicht. Jürgen Wayß bestand darauf, die Trauung zu vollziehen. Das wurde dem Dürmentinger Bürgermeister dann doch zu bunt und sichtlich verärgert stürmte er aus dem Trauzimmer, um die Sachlage überprüfen zu lassen.

Beklommenheit machte sich bei den Anwesenden breit. Die Narrenräte ließen sich ihres Tuns nicht beirren und beruhigten das nun doch etwas verunsicherte Brautpaar. Jürgen Wayß setzte zu seiner Traurede an, während Narrenrat Widmann fleißig weiter dekorierte. Nach wenigen Minuten erschien Bürgermeister Holstein mit einer amtlichen Bestätigung, dass er sehr wohl auch in der Fasnetzeit Trauungen vornehmen dürfe und forderte die Narrenräte nun mit aller Deutlichkeit auf, das Trauzimmer und am besten auch gleich das Rathaus umgehend zu verlassen.

Dieser Aufforderung kamen die Narrenräte dann auch nach, jedoch nicht, bevor sie dem närrischen Treiben ein Ende setzten und das nervenaufreibende Schauspiel sich als abgekartetes Spiel zwischen Narrenrat und Bürgermeister herausstellte. Die Erleichterung beim Brautpaar war – trotz Mundschutz – unübersehbar und sorgte für viel Heiterkeit, aber auch Lob für die schauspielerischen Fähigkeiten seitens Narrenräte und Bürgermeister.